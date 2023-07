Le film Gran Turismo, de Sony, sortira en salles le 9 août, cet été, et racontera l'histoire de Jann Mardenborough, un pilote de course professionnel britannique qui a commencé sa carrière en jouant à des jeux vidéo de course. Si vous êtes un fan de l'histoire de célèbre jeu et que vous souhaitez approfondir l'expérience Gran Turismo, vous pouvez acheter l'une des voitures qui ont été utilisées pour le tournage du film. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la Nissan GT-R Nismo GT3.

Cette voiture particulière a appartenu à Darren Cox, qui est le créateur de la GT Academy, la compétition autour de laquelle le film est basé. La GT-R occupe une place importante dans le film et joue un rôle central dans la success story de Mardenborough, interprétée par Archie Madekwe. Jann Mardenborough lui-même a effectué certaines des cascades du film et a réellement pilotée la Nissan pour quelques séquences.

Une ancienne pistarde

La GT-R Nismo GT3 est également une petite vétérante de la course. Elle a terminé neuvième des 24 Heures du Nürburgring en 2015, ce qui reste le meilleur résultat de Nissan sur cette piste dans l'histoire récente. La voiture avait une livrée noire distinctive (voir ci-dessous) en souvenir d'un spectateur décédé dans un accident impliquant Mardenbourgh et une autre GT-R GT3.

Cette voiture sera mise aux enchères par Silverstone Auctions lors du Silverstone Festival, le 25 août 2023. Tout récemment, la même maison de vente aux enchères a vendu une TVR Cerbera Speed 12 (voir ci-dessous), qui figurait dans le jeu Gran Turismo 2. Quant à cette GT-R de cinéma, elle sera vendue deux semaines, seulement, après les débuts du film au cinéma et serait déjà prête pour la course.

En parlant du long-métrage, il met en vedette David Harbour, déjà aperçu dans la série Stranger Things, qui sera l'entraîneur de Mardenborough. Orlando Bloom (ex Pirates des Caraïbes, le Seigneur des Anneaux) et Darren Barnet joueront également dans le film réalisé par Neill Blomkamp, tandis que le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, sera le producteur exécutif.