Le Nürburgring, en Allemagne, est l'un des circuits de course les plus difficiles au monde, avec sa surface cahoteuse, son tracé sinueux et sa longueur interminable de 20,8 kilomètres. Ce n'est pas un tracé pour les âmes sensibles et c'est pourquoi les records établis sur la Nordschleife ont beaucoup de poids, par rapport à d'autres pistes moins fougueuses.

En parlant de records la Ferrari 296 GTB est devenue la Ferrari de route la plus rapide de l’histoire, sur le circuit allemand, avec à son volant, le pilote d'essai du magazine du magazine Sport Auto : Christian Gebhardt.

C'est aussi la toute première Ferrari à réaliser un tour chronométré sur la boucle nord du Nürburgring en moins de sept minutes, le chronomètre affichant 6:58.7 minutes. C'est environ deux secondes plus rapide que la prochaine Ferrari 488 Pista et près de trois secondes plus rapide qu'une Dodge Viper ACR qui l’a parcouru en 7:01.3 minutes avec un ensemble aéro extrême.

Plus de 800 chevaux sous le capot

Pour son tour, la Ferrari 296 GTB était chaussée des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R, qui sont des semi-slicks, et elle était équipée du pack Assetto Fiorano, qui comprend des amortisseurs réglables Multimatic et d’autres fonctionnalités d'économie de poids qui en font une arme plus axée sur la piste que la variante de base.

Selon Ferrari, la 296 GTB a un poids à sec de 1 470 kilos, tandis que le groupe moto-propulseur hybride, qui combine un V6 de 3,0 litres monté au centre et deux moteurs électriques, fait un total de 819 chevaux et 740 Newton-mètres de couple. L’accélération de 0 à 100 km/h ne prend que 2,9 secondes, soit à peine plus qu’une Formule 1.

De plus, si l'on ne veut pas faire tourner le V6 du coupé en conduisant dans une ville très encombrée (si vous roulez avec une telle voiture en milieu urbain bien sûr), il existe également un mode de conduite entièrement électrique qui peut tenir 25 km grâce à une batterie intégrée de 7,45 kilowattheures.