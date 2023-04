Avec plus d'une décennie sur le marché, et toujours en cours, la Nissan GT-R actuelle est sans l’ombre d’un doute, un véhicule longue durée. Dans cette vidéo, AutoTopNL emmène un exemplaire de la Nismo sur l'autoroute pour une course à grande vitesse.

La GT-R Nismo actuelle produit 600 chevaux et 652 Nm à partir d'un V6 bi-turbo de 3,8 litres. La puissance passe par une boîte de vitesses à six rapports à double embrayage jusqu'à un système de traction intégrale. Par rapport au modèle standard, il y a une suspension révisée, des freins en carbone-céramique et des morceaux de carrosserie en fibre de carbone.

Malgré le temps qui passe, la Nissan GT-R Nismo est toujours capable de performances impressionnantes. Dans cette vidéo, vous pouvez voir à quelle vitesse elle accélère. En roulant sur l'autoroute, la voiture atteint rapidement des vitesses qui vous enverraient immédiatement en prison dans de nombreuses parties du monde.

Son accélération semble sans effort. Elle ne fait que continuer à gagner de la vitesse et les changements sont rapides. À la vitesse la plus rapide de cette vidéo, le compteur de vitesse indique 320 kilomètres par heure !

Au Japon, la division Nismo a annoncé des versions encore plus chaudes de la GT-R grâce à son programme optionnel "Sports Reset". Le package Type-1 comprend des modifications de l'unité de commande du moteur. La version Type-2 met à disposition un couple supplémentaire à des bas et moyens régimes. Le Type-3 "maximise le potentiel du moteur VR38" mais les détails précis ne sont pas disponibles.

Une nouvelle GT-R et une Z?

Il y a toujours des rumeurs selon lesquelles Nissan travaille sur une nouvelle GT-R, mais les détails sont encore rares. Les informations disponibles suggèrent un véhicule hybride, ou électrique à 100%.

Nissan a déjà dû retirer la GT-R de certains marchés. Par exemple, le modèle a quitté l'Australie en raison de la réglementation en matière de collision dans ce pays. Elle a également dû quitter l'Europe à cause des émissions.

La division Nismo travaillerait maintenant sur une version plus moderne de la Z. Basé sur des coups d'espionnage, elle semble plus agressive. Le modèle pourrait également avoir une augmentation de puissance mais nous ne savons pas encore quand cette variante pourrait arriver.