Kevin Hart présentera près d'une douzaine de ses voitures personnelles au salon de l'automobile de Los Angeles qui aura lieu du 17 au 27 novembre 2023. C'est la première fois qu'il exposera ses 11 véhicules en un seul lieu pour le public.

Des véhicules inspirés du cinéma

Il a fallu plus de dix ans à l'acteur américain pour constituer sa "Kollection". Chaque véhicule a été personnalisé selon ses spécifications, et nombre d'entre eux ont été conçus en fonction d'un thème particulier. Plusieurs de ses voitures ont pour thème des films d'horreur, son genre cinématographique préféré.

Galerie: Kevin Hart collection

9 Photos

Les thèmes de sa Buick Grand National 1987 et de sa Dodge Challenger 1970 sont "Bane" et "Dark Knight". Sa Dodge Charger de 1970 a pour thème "Hellraiser", tandis que sa Plymouth Roadrunner de 1969 s'inspire de Michael Myers dans le classique "Halloween" de John Carpenter, sorti en 1978.

Sous le capot de la Roadrunner se trouve un moteur V8 Whipple Hemi suralimenté de 940 chevaux, associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. La muscle car sur le thème de Michael Myers comporte des touches d'Halloween à l'intérieur et à l'extérieur, comme des touches d'orange sur les enjoliveurs. L'intérieur personnalisé comporte une poignée de couteau pour le levier de vitesses, un effet orange "éclaboussures de sang" sur la sellerie en cuir italien et un emblème Road Runner portant un masque.

Toutes les époques représentées

La Challenger est le dernier ajout à la collection grandissante de Kevin Hart. Elle sera dévoilée avant le salon de l'automobile de Los Angeles, lors du salon SEMA 2023. La liste complète des voitures exposées comprend :

La SF90 Spyder et la 812 Competizione sont les deux voitures les plus étranges, mais elles s'intègrent parfaitement à cette collection. Kevin Hart a spécifié chacune d'entre elles, ajoutant des touches personnalisées comme des bandes et des jantes en fibre de carbone sur la 812. D'autres annonces concernant Kevin Hart sont attendues d'ici le salon au mois de novembre.