Êtes-vous surpris d'apprendre que Jerry Seinfeld, comédien mondialement connu et fin connaisseur des voitures, est un fan de Porsche ? Bien sûr que non, son penchant pour Porsche est bien connu depuis des années, et cette passion ne semble pas s'estomper.

Sa dernière addiction, comme il l'a lui-même avoué sur les réseaux sociaux, est la 911 GT3 RS.

Jerry Seinfeld a évoqué cette voiture de course homologuée pour la route dans un commentaire posté sur le compte Instagram d'un autre adepte bien connu de Porsche, Chris Harris. L'animateur de Top Gear a mis en ligne une photo d'une GT3 RS, remerciant Porsche "d'avoir les ressources nécessaires pour produire quelque chose d'aussi scandaleux." Seinfeld a répondu en disant simplement : "Je suis totalement accro à cette voiture. Je ne veux pas conduire autre chose".

La Porsche GT3 RS, une routière faite pour la piste

Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, la Porsche 911 GT3 RS de la génération actuelle présente quelques améliorations par rapport à la GT3. Un moteur flat-six de 4,0 litres atmosphérique situé à l'arrière de la voiture, mais surtout disposé sous un énorme aileron arrière, équipé d'un DRS. Le moteur de la GT3 RS développe 518 chevaux.

C'est la 911 moderne pour les puristes qui ne veulent pas de système ou de transmission intégrale, mais si vous voulez une boîte manuelle à trois pédales, il faudra aller voir ailleurs. La GT3 RS n'utilise que la boîte PDK à sept rapports. Cette dernière étant le summum de la performance sur circuit dans la gamme de Porsche, la PDK est le seul choix possible pour ceux qui mesurent le temps en dixièmes de seconde.

Notre propre expérience avec la GT3 RS sur un circuit a confirmé la folie avec laquelle cette boîte passe les vitesses, aidant sans aucun souci la voiture à atteindre 100 km/h en 3 secondes chrono.

L'efficacité de la boîte de vitesses contribue également à ce que la GT3 RS boucle un tour sur le Nürburgring en moins de sept minutes. Plus précisément, Jörg Bergmeister a établi une marque en 6 minutes et 49,32 secondes. Le fait de disposer d'une force d'appui de près de 860 kilos à 285 km/h n'y est sans doute pas étranger non plus.

Alors oui, il y a pire comme addiction, mais c'est une addiction coûteuse. Le prix de la 911 GT3 RS commence à 253 450 €. Avec les options, vous pouvez facilement dépasser les 300 000 euros.

Galerie: Essai : Porsche 911 GT3 RS 2023