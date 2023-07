Ce n'est pas un secret, les constructeurs automobiles comparent les véhicules de leurs rivaux afin d'évaluer comment la concurrence se situe par rapport à leurs propres modèles. Même une marque emblématique comme Ferrari surveille l'état actuel du monde des supercars. Le photographe Varryx a campé devant le siège du Cheval Cabré à Maranello et a surpris l'entreprise en train d'examiner une Porsche 911 GT3 RS et une McLaren Artura. Il a également repéré de nombreuses Ferrari.

La 911 GT3 RS jaune est mise à rude épreuve dans ce clip. On la voit d'abord rouler derrière les barrières. Ensuite, la Porsche fait un tour sur la voie publique avant de revenir. Plus tard, la voiture repart pour une nouvelle évaluation.

La GT3 RS dispose d'un moteur à six cylindres à plat de 4,0 litres à aspiration naturelle qui développe 518 chevaux, et la puissance est transmise à une boîte de vitesses PDK à sept rapports. Les spécifications officielles indiquent que la voiture peut atteindre 100 km/h par heure en 3,2 secondes et une vitesse maximale de 296 kilomètres par heure. Le modèle dispose d'éléments aérodynamiques actifs à l'avant et d'un système de réduction de la traînée. Elle peut boucler le Nürburgring en 6 minutes et 49,328 secondes.

L'Artura bleue fait une brève apparition. La vidéo ne montre qu'une seule sortie.

L'Artura de McLaren est la première voiture hybride rechargeable de série de McLaren, après la supercar P1 produite en série limitée. Le groupe motopropulseur se compose d'un V6 biturbo de 3,0 litres et d'un moteur électrique. La boîte de vitesses est à double embrayage et à huit rapports. Le résultat est une puissance totale de 671 ch. La voiture peut atteindre les 100 km/h en 3,0 secondes et une vitesse de pointe de 330 km/h. La batterie de 7,4 kilowattheures offre une autonomie de 30 km.

Galerie: Essai Ferrari 296 GTB

33 Photos

La Ferrari 296 GTB est en concurrence directe avec l'Artura. Comme la McLaren, la Ferrari est équipée d'un V6 biturbo de 3,0 litres et d'un moteur électrique. La puissance totale est de 818 ch. La boîte de vitesses est une boîte à double embrayage à huit rapports. La voiture atteint 100 km/h en 2,9 secondes, et la vitesse maximale est supérieure à 330 km/h. Une batterie de 7,45 kWh offre une autonomie de 25 km.

Ferrari propose également le cabriolet 296 GTS avec le même groupe motopropulseur que la GTB. McLaren ne propose actuellement pas de version décapotable de l'Artura.