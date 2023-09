Depuis le 17 septembre et jusqu'au 22 septembre, Hyundai et Genesis circulent dans Manhattan avec des voitures aux designs particuliers. Ces véhicules sont en circulation pendant la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale 2023 des Nations unies. Le but ? Promouvoir la candidature de Busan, en Corée du Sud, à l'Exposition universelle de 2030.

Les 20 voitures artistiques comprennent les Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 et Genesis G80 Electrified. Leurs carrosseries sont recouvertes de dessins inspirés des graffitis de l'artiste Jay Flow, avec le message "Busan Is Ready" ("Busan est prête"). Les vagues et les personnages de dessins animés sont des motifs fréquents dans ses créations.

Galerie: Hyundai Genesis Art Cars In Manhattan

8 Photos

Une promotion pour la Corée du Sud

La coïncidence entre l'exposition des voitures artistiques avec la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies 2023 n'est pas anodine. Il est possible que des dirigeants mondiaux et d'autres dignitaires comprennent le message de promotion de la candidature à l'exposition universelle. En plus des voitures dans les rues de la ville, une exposition sera également organisée à la Genesis House New York, dans le Meatpacking District de Manhattan.

La Genesis House comprend un restaurant coréen, une bibliothèque, un salon et un pavillon de thé. La marque y expose également ses véhicules et utilise l'espace pour organiser des événements spéciaux.

Hyundai Motor Group a déjà exposé des voitures d'art pour promouvoir la candidature de Busan à Jakarta, en Indonésie, lors du sommet de l'ASEAN. Ils l'ont fait également à New Delhi, en Inde lors d'événements liés au G20. L'entreprise a fait la promotion de la candidature en utilisant des vidéos et des infographies sur les réseaux sociaux.

Trois villes en concurrence pour l'exposition universelle 2030

Le Bureau international des expositions réglemente et supervise les expositions universelles. L'objectif est d'améliorer les connaissances humaines en présentant les progrès scientifiques, technologiques, économiques et sociaux.

La dernière exposition universelle a eu lieu à Dubaï du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. La prochaine aura lieu à Osaka, au Japon, du 13 avril 2025 au 13 octobre 2025.

Trois villes sont en concurrence pour accueillir l'exposition universelle de 2030: Busan en Corée du Sud, Rome en Italie et Riyad en Arabie saoudite. Le Bureau International des Expositions sélectionnera le vainqueur en novembre 2023 par le biais d'un vote des États membres du BIE.