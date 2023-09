Si le fondateur de Bugatti était encore en vie aujourd'hui, il aurait eu 142 ans (oui, c'est beaucoup) le 15 septembre. Ettore Bugatti n'avait que 65 ans lorsqu'il est décédé en 1947, mais son héritage est toujours vivant. Depuis 40 ans, le week-end le plus proche de son anniversaire est devenu un festival et une célébration de sa vie à Molsheim et dans les environs, et 70 véhicules portant son nom étaient présents pour participer au Bugatti Festival de cette année.

Une EB110 à Molsheim

Pour ceux qui l'auraient oublié, Molsheim n'est pas seulement le lieu où se trouve le siège moderne de Bugatti. C'est dans cette modeste ville alsacienne qu'Ettore Bugatti a installé en 1908 son usine d'origine, qui est restée en ruine après la Seconde Guerre mondiale. L'entreprise Bugatti s'est éteinte au début des années 1960 et a été intégrée à Volkswagen à la fin des années 1990 et est actuellement toujours sous l'égide de VW sous le nom de Bugatti Rimac. L'EB110 quant à elle était produite dans l'usine italienne de Campogalliano, après le rachat de la marque par l'industriel Romano Artioli.

Maintenant que vous êtes au courant, prenez le temps de parcourir la galerie de photos ci-dessus, qui présente les temps forts du dernier festival. Les Bugatti anciennes de l'époque d'Ettore étaient nombreuses, y compris les voitures de course comme la Type 32 Tank, la Type 35 et la Type 57G. Les classiques de la route comprenaient le Type 57C Stelvio et le Type 49 empattement long, entre autres, mais la célébration a également mis en vedette de nombreuses hypercars Bugatti modernes.

L'EB110 - un classique très moderne dans cette collection - partageait l'espace avec la Veyron et la Chiron de l'ère V16. La Bolide, réservée aux circuits, que nous avons récemment pu admirer dans toute sa splendeur avec sa monocoque en fibre de carbone, représentait le summum des performances actuelles de Bugatti. Si l'on considère que la Chiron Super Sport 300+ est capable d'atteindre 489 km/h, ce n'est pas peu dire. Il est vrai que la Bolide est conçue pour prendre des virages et non pour dévaler des kilomètres d'asphalte en ligne droite.

Trois jours de célébrations

Le festival de trois jours a rassemblé les propriétaires de Bugatti, mais il ne s'agissait pas d'un événement réservé à quelques privilégiés. Les véhicules ont été exposés à Molsheim pour que le public puisse les admirer et, le dernier jour du festival, certaines routes ont été fermées à la circulation. Les propriétaires de Bugatti ont ainsi eu l'occasion de montrer les performances de ces machines spéciales, pour le plus grand plaisir de tous, nous n'en doutons pas.

"Aux portes du Château Saint Jean, sur les routes sinueuses d'Alsace et dans les rues de Molsheim, les empreintes d'Ettore Bugatti sont partout", a déclaré Christophe Piochon, président de Bugatti Automobiles. "Chaque voiture, chaque rugissement de moteur, chaque détail assemblé à la main raconte une histoire de passion, d'héritage et de quête inébranlable de la perfection. Molsheim n'est pas seulement un lieu, c'est l'endroit où l'âme de Bugatti respire et s'épanouit, et chaque année, nous sommes ravis de participer, avec certains de nos clients les plus enthousiastes, à cette célébration organisée par nos amis, les Enthousiastes Bugatti Alsace".