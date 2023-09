Bugatti veut vous faire savoir que la Bolide est bien plus qu'une simple Chiron réservée au circuit puisque le talentueux personnel de Molsheim a conçu une nouvelle monocoque en fibre de carbone. Non seulement elle est plus rigide et plus résistante, mais elle a également été développé pour répondre aux réglementations LMH et LMDh, pour les voitures de course d'endurance.

Des modifications supplémentaires ont été nécessaires pour se conformer aux différentes exigences en matière de crash-tests auxquelles la voiture de piste doit répondre par rapport au modèle de route.

De nouvelles images de la Bolide montrent la voiture presque "nue" dans le sens où il ne reste que la monocoque. Elle semble tout droit venir du film Mad Max et est incroyablement robuste. Pour obtenir l'approbation de la FIA, Bugatti a dû passer un test qui consistait à appliquer une charge de 7,5 tonnes sur le du pare-brise sans dépasser une déflexion de 50 millimètres au point où la charge a été appliquée. De plus, la structure autour d'un rayon de 100 mm, par rapport à ce point a également dû supporter cette lourde charge.

La Bolide n'a présenté aucune fissure lors du test et a également réussi d'autres examens avec brio. Lors d'un test de renversement, une pression de 12 tonnes a été exercée sur le toit et six tonnes de charge longitudinale ont été appliquées à la monocoque en fibre de carbone pour imiter un impact qui pourrait se traduire par un renversement.

Par rapport au modèle "standard", le puissant moteur W16 de 8,0 litres avec ses quatre turbocompresseurs se trouve 60 millimètres plus en avant dans la voiture qui pèse seulement 1 450 kg.

Un monstre de puissance et de sécurité

Les performances doivent être tout simplement étonnantes si l’on prend en compte ce faible poids à vide et la puissance massive de 1 577 ch ainsi que 1 600 Nm de couple. Tout ce punch est acheminé vers les quatre pneus Michelin Pilot Sport sur mesure. Le système AWD est doté de différentiels à commande électronique pour répartir de manière optimale, toute cette puissance.

Au cas où quelque chose tournerait mal, le Bolide est livrée avec un extincteur de qualité militaire. Le conducteur et le passager sont maintenus dans le cockpit par un système de harnais à six points approuvé par la FIA et sont assis sur des sièges conformes à la norme LMH, sans oublier le système HANS pour une plus grande sécurité.

La Bugatti Bolide est plafonnée à 40 exemplaires et les premiers clients recevront leur voiture en 2024. Avec le roadster Mistral limité à 99 exemplaires, ce sont les dernières voitures à moteur W16 puisque la remplaçante de la Chiron aura groupe moto-propulseur hybride réduit mais pour le moment inconnu.