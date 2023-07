Le Michelin Pilot Sport 4S est depuis longtemps considéré comme la référence en matière de pneus d'été haute performance. Il offre de très bonnes performances sur circuit et fonctionne parfaitement sur route. Continental a récemment développé la série ExtremeContact Sport 02 et a mis le Michelin Pilot Sport 4S dans sa ligne de mire. Alors, lequel est le meilleur ? C'est ce que Tyre Reviews a décidé de découvrir.

Les deux principaux reproches faits au Michelin Pilot Sport 4S sont son prix et son âge. Michelin a lancé le Pilot Sport 4S il y a plus de huit ans, ce qui constitue une éternité en matière de technologie pneumatique. C'est aussi l'un des pneus performance les plus chers, coûtant plus de 1 700 $ pour un jeu de quatre.

Sachant cela, Michelin a également lancé cette année le Pilot Sport S 5, qui n'est pas un remplacement direct, mais une évolution conçue pour les véhicules hybrides et électriques haute performance d'aujourd'hui. Mais avant de considérer le Pilot Sport 4S comme vieux et trop cher, sachez qu'il gagne encore tous les tests comparatifs, et s'il ne gagne pas, il est dans les trois premiers.

D'emblée, le Continental ExtremeContact Sport 02 est moins cher d'environ 200 $ par jeu. Cependant, bien que cette différence de prix soit significative, la différence de performance entre l'ancien ExtremeContact Sport et le Pilot Sport 4S a toujours été minime. En fait, le seul véritable avantage du Pilot Sport 4S était une meilleure sensation et une meilleure réponse de la direction, deux choses que Continental dit avoir améliorées avec le nouveau ExtremeContact Sport 02.

Tyre Reviews a utilisé une nouvelle Honda Civic SI pour comparer les deux marques sur route et sur piste. Fitment Industry a fourni douze jeux de roues pour des tests consécutifs. L'objectif était d'évaluer les deux jeux de pneus dans des conditions identiques, à la fois objectivement et subjectivement.

Selon Tyre Reviews, il y a eu un match nul sur la route. Le Continental ExtremeContact Sport 02 et le Michelin Pilot Sport 4S présentent chacun des avantages distincts, mais qui se neutralisent l'un l'autre. En termes de performances globales, Tire Reviews a estimé qu'il était impossible de désigner un vainqueur.

De même, la compétition a été serrée sur la piste. Tire Reviews a été impressionné par les pneus Continental, qui se sont montrés plus réactifs dans les premiers virages et qui ont très bien résisté aux températures élevées et à l'usure. Malheureusement, ils n'ont pas passé autant de temps avec les pneus Michelin, mais ils ont trouvé que le Pilot Sport 4S était plus réactif en milieu de virage et en sortie de virage, et qu'il fonctionnait particulièrement bien avec le différentiel autobloquant de la Honda Civic SI.

Quel est donc le meilleur pneu ? La meilleure réponse est peut-être ce qui est le plus important pour le conducteur. Les pneus Continental ExtremeContact Sport 02 l'emportent facilement en termes de prix. Sinon, c'est une question de préférence de marque et de pneus qui conviennent le mieux à l'environnement et au style de conduite du conducteur.