Votre voiture peut faire un million de chevaux, mais cela ne sert à rien dans une course de vitesse si vous ne pouvez pas les transmettre à la route. Ce duel entre une Honda Civic break à transmission intégrale de 834 chevaux et une Audi RS5 de série en est la preuve. (La première course débute à 4'40'')

La Honda Civic favorite ?

La Honda Civic est le produit du préparateur Bisimoto. Le quatre cylindres de 1,6 litre de 108 chevaux d'origine a été remplacé par un moteur de 2,4 litres turbocompressé. La puissance est transmise aux quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses séquentielle à cinq rapports.

L'Audi RS5 est équipée du familier V6 de 2,9 litres biturbo d'Audi, qui développe 444 ch et 599 Nm. Une boîte automatique Tiptronic à huit rapports transmet la puissance au système de transmission intégrale Quattro de la marque.

L'Audi RS5 s'impose en départ arrêté

Bien que la Civic développe une puissance impressionnante de 834 ch, elle a du mal à s'imposer dans la drag race. La voiture a beaucoup d'adhérence au départ, ce qui fait que le moteur s'embourbe. Il faut ensuite attendre un certain temps avant que le moteur n'atteigne sa puissance maximale, ce qui permet à l'Audi de remporter une victoire facile.

Lors de la deuxième manche, le pilote tente de lancer la voiture à plus haut régime, ce qui fait patiner les pneus et entraîne une nouvelle défaite. Avec plus de temps derrière le volant, une personne pourrait trouver une meilleure façon de réaliser le départ, mais cette Civic semble être un véhicule difficile à apprendre à piloter rapidement.

La Honda Civic prend l'avantage sur les départs lancés

Les deux voitures font également la course en départ lancé, et les résultats sont fascinants. À partir de 48 km/h, la Honda fait beaucoup de bruit, mais la réponse instantanée de l'Audi lui permet de prendre l'avantage. Le pilote de la Civic enclenche ensuite la quatrième vitesse, ce qui permet à la voiture de prendre de l'avance et de remporter la victoire.Un deuxième passage à 80 km/h montre enfin les atouts de la Civic, qui s'impose facilement face à l'Audi.

Avec près de 400 ch de plus que l'Audi et un poids inférieur, on pourrait s'attendre à ce que l'Honda remporte des victoires éclatantes à chaque course. Cependant, son moteur turbocompressé semble privilégier les pics de puissance au détriment d'une large bande de puissance. Lorsqu'il n'est pas suralimenté, il y a du bruit et de la fureur, mais l'accélération reste limitée.