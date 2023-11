L'Electrify Expo de New York est l'un des salons les plus importants où l'on peut admirer des créations aussi extravagantes que durables. Parmi les créations exposées cette année, on peut admirer une Coccinelle pas comme les autres. Il s'agit en effet d'une Volkswagen très spéciale, devenue 100 % électrique grâce à l'adoption d'un groupe motopropulseur Tesla.

Un véritable "Frankenstein" qui allie la nostalgie à l'esprit et aux performances d'une voiture électrique moderne.

À quoi ressemble-t-elle ?

La Coccinelle vue en direct par nos confrères américains appartient à Blake Rhodes, un entrepreneur de 54 ans, propriétaire de Twisted Voltage, une entreprise de Virginie du Nord spécialisée dans la restauration et l'adaptation électrique de Coccinelle, Porsche et MG anciennes.

La Coccinelle électrique classique avec groupe motopropulseur Tesla

Selon le propriétaire, les mécaniciens ont pu remplacer le moteur 1.3 d'origine par un moteur électrique Netgain Hyper 9 de 120 ch. Il est alimenté par une batterie de 30 kWh dérivée en partie de la Tesla Model S, avec six modules répartis équitablement et installés sous le capot avant et sous les sièges arrière. Au total, cette Volkswagen permet une autonomie d'environ 160 km.

Silencieuse et fiable (mais pas pour tout le monde)

Curieusement, les concepteurs ont conservé la transmission manuelle d'origine, qui est entièrement fonctionnelle et intégrée au groupe motopropulseur. Selon l'entrepreneur, la conversion de la Coccinelle a rendu la voiture beaucoup "plus silencieuse, plus propre et super fiable, avec des besoins d'entretien minimes".

La mise à niveau par Volkswagen peut prendre trois à quatre mois et coûte environ 55 000 euros. Outre le moteur électrique et la batterie, de nouveaux freins à disque et une structure de renforcement du châssis sont également installés.

Jusqu'à présent, l'entreprise a transformé six Coccinelles et prévoit d'en fabriquer une septième sur le thème "Baja", conçue pour le tout-terrain extrême.