Après avoir vu la Jaguar Type E faire ses débuts en 1961, Enzo Ferrari l'a qualifiée de "plus belle voiture jamais fabriquée". C'est pourquoi cette Jaguar Type E restomod pourrait être un hommage au Commendatore, car la carrosserie est recouverte du rouge Rosso Corsa, emblématique de Ferrari.

Un extérieur en hommage à Ferrari mais pas seulement

Cette Jaguar a été construite par la société Helm Motorcars. La révision de la Type E ne se limite pas à une couleur accrocheuse. La technologie moderne rend la voiture plus utilisable aujourd'hui. Par exemple, l'extérieur est équipé de capteurs de stationnement avant et arrière, et les clignotants sont désormais éclairés par des diodes électroluminescentes.

Helm a utilisé de l'aluminium pour les portes et le capot. L'entreprise a installé également des pare-chocs formés à la main aux deux extrémités. Les éléments brillants nickelés ajoutent un éclat subtil à l'habillage métallique de la carrosserie. Celle-ci est recouverte d'un revêtement électrophorétique pour résister à la corrosion.

Des modifications également sous le capot...

Le classique six cylindres en ligne de 4,2 litres de Jaguar se trouve sous le capot. Ce moteur développe 300 chevaux, contre 265 ch dans une Type E série 1 d'origine. Helm a remplacé le triple carburateur d'origine par un système d'injection électronique. La boîte de vitesses automatique à quatre rapports transmet la puissance à un différentiel à glissement limité aux roues arrière.

Helm ajoute un système de direction assistée sensible à la vitesse, ce qui devrait faciliter la conduite. La suspension est réglable aux deux extrémités. Les embouts de biellette et les joints à rotule améliorés font également partie de l'ensemble.

...et dans l'habitacle

Le projet de Bill Amberg Studio pour la sellerie était de créer une apparence qui reflète l'esprit de la voiture plutôt qu'une recréation fidèle de l'habitacle de la Type E d'origine. L'intérieur présente un mélange de daim et de cuir noir à tannage végétal qui recouvre les sièges, le tableau de bord et la console.

Plusieurs éléments modernes complètent l'habitacle recouvert de cuir. Il y a un écran de caméra de recul et une caméra de marche arrière. La chaîne stéréo est compatible avec la technologie Bluetooth et la climatisation assure le confort des occupants.

La voiture est livrée avec une paire de sacs de week-end sur mesure en cuir de veau italien noir. Des sangles en cuir les maintiennent dans le coffre.

Helm construit 20 Type E sur mesure comme celle-ci. Il s'agit de la deuxième voiture de la série achevée et du premier roadster. Chaque voiture nécessite plus de 6 000 heures de travail.

La série 1 de la Type E est aujourd'hui très prisée des collectionneurs. Gooding & Company a établi un nouveau record pour ce modèle en vendant le premier roadster produit pour l'équivalent de 1 045 431 euros lors de la vente aux enchères à Londres en septembre.