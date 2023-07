S'adressant aux investisseurs lors d'une réunion tenue à Gaydon, le PDG de JLR, Adrian Mardell, a été brutalement honnête avec l'état actuel de Jaguar. Il a admis que les décisions passées ont nui à l'entreprise, car la tentative de créer une BMW britannique en attirant autant d'acheteurs de voitures de luxe que possible a échoué. Cela a poussé le constructeur automobile dans la "médiocrité" mais il existe un grand plan pour revitaliser la marque appartenant à Tata.

Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, Jaguar va pousser vers le haut de gamme pour concurrencer Porsche, Bentley et Maybach. Le constructeur va se réinventer en tant que marque purement électrique avec des produits à marge plus élevée et à faible volume.

Les futurs véhicules auront des conceptions qui divisent les opinions, comme l'a déclaré Adrian Mardell. "Nous n’allons pas être inquiets de ne pas être aimés par tout le monde. Plaire au plus grand nombre c’est en quelque sorte le baiser de la mort et c'est ce qui a causé les malheurs de la marque ces derniers temps."

L’électrique pour se relancer ?

L'Amérique du Nord devrait être, dans un premier temps, un marché clé pour la "résurrection" de la marque. Mardell souligne que l'entreprise "a connu un succès incroyable en Amérique du Nord il y a 25 ans", mais que cela a changé à cause des "compromis et des décisions que nous avons prises".

"Il y a 20 millions de millionnaires rien qu'aux États-Unis. Ainsi, un positionnement de volume plus faible et de prix plus élevé est absolument la bonne position pour Jaguar aujourd'hui."

En ce qui concerne les nouveaux modèles, Jaguar développe une plate-forme JEA où seront développés les trois premiers véhicules électriques. En tête, une GT à quatre portes avec une autonomie maximale de 700 kilomètres et un prix de départ estimé à près de 130 000 $. Pour cet argent, vous obtiendrez une voiture électrique avec plus de puissance que n'importe quel autre Jaguar thermique avant elle. C’est bien, à condition de pouvoir utiliser toute cette puissance quelque part, mais l’âme du V8 s’en ira pour toujours…

Le mystérieux modèle sera assemblé à Solihull dans les West Midlands, au Royaume-Uni. Des détails supplémentaires sur le gran tourer seront divulgués plus tard cette année avant un lancement en 2024 sur certains marchés. Les livraisons aux clients sont programmées d’ici 2025.