Une Jaguar Type E Série 1 Roadster de 1961 a établi un record de vente aux enchères. Elle a été vendue pour l'équivalent de 1,06 million d'euros (911,250 livres sterling) lors de la vente aux enchères Gooding & Company's 2023 London Auction. Cette voiture a été la première Type E vendue et la quatrième variante de roadster avec conduite à droite construite.

Cette Type E Roadster a d'autres liens importants avec l'histoire de Jaguar. Le premier propriétaire était Frank England, qui dirigeait le programme de course de voitures de sport de la marque dans les années 1950 et devint plus tard PDG de la société.

Jaguar a construit deux prototypes routiers de la Type E que l'entreprise a utilisé pour des essais internes. À l'époque, Frank England était le directeur général adjoint de la société et il s'est attribué le Roadster à conduite à droite. Il s'agit de la première voiture vendue par Jaguar à un client. England a également prêté sa Type E à la presse lors d'événements promotionnels.

Après avoir changé plusieurs fois de mains, cette Type E est restée immobilisée de 1975 à 2002. Classic Motor Cars a ensuite effectué une restauration de plusieurs années, qui comprenait la création d'un nouveau capot selon les spécifications d'origine. Elle possède toujours le moteur d'origine dont les numéros sont identiques. La Jag a remporté le Feline Finesse Award lors de l'édition 2018 du Festival de Goodwood.

La Type E utilise un moteur six cylindres en ligne de 3,8 litres avec trois carburateurs SU qui développe 269 chevaux. Elle est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports. Les freins à disque aux quatre roues et les suspensions indépendantes à chacune d'entre elles étaient des caractéristiques de haute technologie pour les normes de 1961.

Dans un tout autre registre, Il existe un véritable marché pour la conversion de la Type E en véhicule électrique. Au Royaume-Uni, la société Electrogenic propose un pack composé d'un moteur de 162 chevaux et d'une batterie de 43 kilowattheures qui offre une autonomie d'environ 240 km. ECD Automotive Design, aux États-Unis, propose une mise à niveau similaire, mais utilise un groupe motopropulseur provenant de Tesla, qui développe 456 ch et offre une autonomie de 320 km.