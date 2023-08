L'une des voitures de tourisme britannique les plus importantes et les plus marquantes sur le plan historique, la toute première Jaguar E-Type à conduite à droite, sera mise aux enchères le 1er septembre au palais de Hampton Court à Londres, dans le cadre d'une vente organisée par Gooding & Company.

Estimé entre 1,15 million d'euros et 1,61 million d'euros, ce Fixed Head Coupe - ce qui est une façon élégante de dire "hardtop" bleu foncé opalescent avec un intérieur en cuir rouge porte le numéro de châssis 860001 et possède toujours son moteur d'origine, ainsi que la combinaison de plaques d'immatriculation d'origine. Cependant, au fil des ans, les différents propriétaires ont changé les plaques au moins une fois.

Animée par un moteur six cylindres de 3,8 litres à trois carburateurs développant 265 chevaux, cette E-Type assez spéciale transmet la puissance aux roues arrière uniquement par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports, tandis que les freins à disque Dunlop - avec une configuration inboard à l'arrière - aident la deux portes de quelque 1315 kilos à s'arrêter plus ou moins comme une voiture moderne, bien que sans système électronique d'aide à la conduite comme l'ABS.

À l'époque, Jaguar vantait la capacité de la Type E à atteindre les 100 km/h en moins de 7 secondes et une vitesse de pointe de 240 kilomètres par heure, ce qui en faisait l'une des voitures les plus rapides de son temps. En outre, le coupé aux courbes élégantes était équipé d'une direction à crémaillère et d'une suspension indépendante, ce qui en faisait l'un des véhicules les plus avancés de son époque.

Achevée le 10 juillet 1961, cette Type E dispose de toutes les caractéristiques que les amateurs recherchent parmi les premiers modèles, notamment le plancher plat, les grilles de capot soudées et les fermetures extérieures du capot.

Le propriétaire actuel de la voiture, qui l'a achetée en 1998, a entamé un projet de restauration de plusieurs années dans le but de redonner au coupé ses caractéristiques et son apparence d'origine. Il a réussi à le réimmatriculer avec son numéro de plaque d'origine "1 VHP", comme le révèlent les archives officielles de l'usine Jaguar.

Étant donné que le premier coupé à conduite à gauche et les premiers roadster à conduite à gauche et à conduite à droite n'existent plus, selon le vendeur, cet exemplaire particulier portant le numéro de châssis 860001 est la seule E-Type à six cylindres de série qui subsiste et qui peut être décrite comme la première de son genre.