Pour ceux qui souhaitent donner plus de punch visuel à leur Honda Civic Type R de génération actuelle, Mugen est prêt à les satisfaire. L'entreprise japonaise de préparation automobile a présenté des Civic dotées d'équipements améliorés au Tokyo Auto Salon en janvier dernier, et certaines de ces améliorations sont désormais disponibles à la commande.

Les nouvelles offres sont principalement un kit aérodynamique qui ajoute un spoiler avant prononcé, des garnitures sur les prises d'air en coin du bouclier avant, des seuils latéraux, un aileron inférieur arrière et un aileron encore plus grand sur le dessus. Il est impossible de manquer la nouvelle sortie d'échappement unique montée en plein milieu, bien qu'elles fassent l'objet d'une mise à jour ultérieure du système d'échappement. Les jantes Mugen mesurent 19 pouces à l'avant et à l'arrière et ont été fabriquées en collaboration avec BBS.

Galerie: Nouvelle Mugen Honda Civic Type R

6 Photos

Il ne s'agit pas seulement de changements esthétiques sur cette Honda. Mugen affirme que la FL5 Type R a 25 % de force portante en plus avec tous les éléments installés, et que les roues réduisent de 10 kilos l'ensemble de la voiture. Si l'on considère qu'il s'agit déjà de la voiture de série à traction avant la plus rapide au Nürburgring, nous sommes impatients de voir ce que la version améliorée par Mugen peut faire.

À l'intérieur, d'autres améliorations sont à mentionner. Certaines, comme le pommeau de levier de vitesse en Alcantara et les tapis de sol Mugen, sont purement esthétiques. La console centrale en carbone permet de gagner un peu de poids, tout comme les sièges avant MS-C.

Dans sa liste de pièces, Mugen inclut des amortisseurs améliorés et deux types de plaquettes de frein performantes, l'une pour un usage sportif et l'autre pour la compétition. Les freins ne seront pas disponibles avant la fin du mois de juillet, mais les amortisseurs sont prêts dès maintenant. Le grand aileron arrière ne sera commercialisé qu'en septembre et les jantes arriveront en août. Quant à l'échappement, il est en cours de développement, mais il n'y a pas de calendrier de disponibilité.

Les pièces Mugen sont conçues pour les véhicules du marché japonais, mais la société travaille avec des distributeurs dans le monde entier. Le becquet, les baguettes latérales et le becquet arrière sont actuellement proposés individuellement par King Motorsports pour les acheteurs américains, pour un total de 1 923 euros pour les trois éléments.