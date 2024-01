Mugen a plus de 50 ans d'expérience dans la préparation et le sport automobile. L'entreprise s'est intéressée à la Civic Type R en présentant deux exemplaires modifiés au Salon de Tokyo 2024 qui se tient du 12 au 14 janvier. Ces modèles sont dotés de kits de carrosserie modernisés et de quelques légers réglages de performance.

Mugen appelle les deux versions de la Honda Civic Type R modifiée Group A et Group B. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule image de chaque voiture, mais une vidéo offre quelques détails supplémentaires sur chaque version.

Honda Civic Type R Group A par Mugen Honda Civic Type R Group B par Mugen

Le kit Group A est le plus léger des deux. Mugen ajoute un diffuseur avant plus agressif et donne aux entrées d'air avant une forme plus prononcée. Les flancs sont révisés et l'aile arrière est remodelée. Bien qu'il ne soit pas visible sur cette photo, le pare-chocs arrière a également été modifié. Dans l'ensemble, ce kit ressemble à ce que Honda pourrait créer pour une édition spéciale de la Type R en sortie d'usine.

Le kit Group B va beaucoup plus loin. Il comporte le même diffuseur avant et les mêmes prises d'air latérales que le kit Group A, mais aussi un capot en fibre de carbone avec de nombreuses prises d'air et ouvertures. Le haut des garde-boues avant est doté d'ouvertures supplémentaires pour évacuer l'air des passages de roue, tandis que les larges bas de caisse donnent aux flancs une apparence plus musclée. À l'arrière, vous trouverez un grand aileron et un pare-chocs modifié. Les pièces au design flamboyant donnent à la Civic Type R un look plus stéréotypé de "tuner car" qui évoque les Civic moddées du début des années 2000.

Ces kits ne sont pas purement esthétiques. Mugen a utilisé la dynamique des fluides numérique pour régler les pièces afin d'améliorer les performances aérodynamiques de la Civic Type R. Les améliorations ne se limitent pas à l'aspect esthétique.

Mugen revoit également les pièces internes de la Civic Type R

Les améliorations ne se limitent pas non plus à l'apparence. Mugen développe également de nouvelles pièces de performance pour la Type R. De nouveaux amortisseurs et des jantes forgées de 19 pouces provenant de BBS font partie du package. Le Group A reçoit un échappement en acier inoxydable et de nouvelles plaquettes de frein. Le Group B reçoit des sorties en titane ainsi que de nouveaux étriers et rotors de frein.

À l'intérieur, la Civic Type R est équipée d'un nouveau volant avec la marque Mugen sur la partie inférieure, de sièges baquets, d'un nouveau pommeau de levier de vitesse et d'une garniture en fibre de carbone sur la console centrale.

Mugen annoncera les prix de ces pièces à Tokyo. Nous devrions également avoir un meilleur aperçu des voitures pour voir à quel point les kits de carrosserie modifient l'apparence de la Type R.