Le vaste univers de Gran Turismo® 7 est sur le point de devenir encore plus spectaculaire grâce à la mise à jour 1.38 qui apporte trois superbes voitures japonaises ainsi que d'autres améliorations. La mise à jour de ce mois-ci est désormais disponible au téléchargement et inclut une Honda Civic JDM.

Cette voiture particulière a remporté le prestigieux Gran Turismo Award en 2017, une reconnaissance réservée aux meilleures voitures personnalisées présentées à la SEMA. À première vue, la caractéristique la plus frappante de la voiture est son large kit de carrosserie, offert par l'entreprise de tuning japonaise Pandem. Ce kit, accompagné d'un splitter avant et d'un aileron arrière, améliore non seulement l'esthétique de la voiture, mais aussi ses performances aérodynamiques. Le capot en fibre de carbone, au design audacieux, ajoute à l'aspect agressif et distinctif de la voiture.

Sous le capot, le moteur d'origine a subi une transformation substantielle. Il a été remplacé par un quatre cylindres en ligne Honda K24. Initialement présentée à la SEMA avec un moteur atmosphérique, la Civic a ensuite fait l'objet de nombreux réglages, notamment l'ajout d'un turbocompresseur. Une boîte de vitesses séquentielle à cinq rapports transmet la puissance aux roues avant.

Une autre nouveauté intéressante dans la gamme Gran Turismo concerne une voiture de course Mazda à moteur diesel. La Mazda 3 Bio Concept, une voiture de course de nouvelle génération alimentée au biodiesel et conçue pour des essais en conditions réelles dans le cadre de la série de courses d'endurance Super Taikyu 2023. Elle fait son entrée dans le jeu avec un moteur SkyActiv-D de 2,2 litres. Il fonctionne au Susteo, un carburant 100 % biodiesel dérivé d'huiles de cuisson usagées, et produit entre 236,7 et 256,4 chevaux.

Une nouvelle Honda Civic fait son apparition

La dernière nouveauté est la 11e génération de la Honda Civic sous la forme d'une Type R. Avec un quatre cylindres turbo de 2,0 litres sous le capot. Elle développe 325 chevaux, ce qui en fait l'un des modèles à traction avant les plus puissants actuellement en production. Enfin, les joueurs peuvent trouver 29 Spots supplémentaires dans la section Nissan de Brand Central, ainsi que deux nouveaux menus supplémentaires.