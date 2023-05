Le dernier patch de mise à jour 1.32 pour Gran Turismo 7 a introduit un tas de nouvelles fonctionnalités et d’ajustements qui ne manqueront pas de garder les fans du jeu de course engagés plus longtemps encore. Cette mise à jour introduit quatre voitures, des circuits mondiaux et deux nouveaux décors Scapes, entre autres.

En plus des cinq nouvelles voitures ajoutées vers la fin du mois de mars, la mise à jour 1.32 comprend l'élégante Jaguar XJ220 de 1992, la puissante Mercedes-AMG GT3 et deux variantes de la Dallara SF23 Super Formula pour Honda et Toyota. La XJ220 est disponible à l'achat chez Legend Cars.

Outre les nouvelles voitures, les joueurs peuvent désormais participer à de nouveaux événements sur des circuits mondiaux emblématiques, tels que le Watkins Glen International, le Circuit de Sainte-Croix, le Fuji International Speedway et l'Hypercar Parade à Interlagos. Ces nouveaux circuits mettront à l'épreuve même les pilotes les plus expérimentés et ajouteront des défis et de l'excitation supplémentaire au jeu.

Scapes, le mode de photographie en jeu, voit également de nouveaux ajouts avec North Yorkshire et Miyazaki. Les joueurs peuvent désormais prendre de superbes photos de leurs voitures préférées dans ces magnifiques endroits et les partager avec le monde.

Presque un nouveau jeu

Pour les collectionneurs, il y a de nouveaux livres de menus (Super Formula) et des menus supplémentaires (Shelby et Alpine) à débloquer. De plus, de nouvelles conversations avec des concepteurs de voitures et des personnages ont été ajoutées au GT Café, permettant aux joueurs d'en savoir plus sur leurs véhicules et personnages préférés dans le jeu vidéo.

Brand Central a également été mis à jour avec de nouvelles entrées de musée pour les sections "Super Formula" et "Brembo". Les joueurs peuvent en apprendre davantage sur l'histoire et le développement de ces marques emblématiques tout en parcourant les voitures disponibles à l'achat.

La mise à jour comprend également diverses améliorations et ajustements, notamment la réparation d'un problème avec le contrôleur de direction, l'ajustement du son du moteur pour l'Audi RS5 Turbo DTM et la mise à jour d'objets sur le Fuji International Speedway. L'expérience multi-joueur a également été améliorée par une fonction de démarrage automatique ajoutée aux courses dans le lobby et un bouton Paramètres ajouté au menu rapide lors des qualifications.