En ce mois de décembre 2022, Gran Turismo fait une mise à jour et propose aux joueurs du monde entier de conduire gratuitement cinq nouveaux véhicules. Les développeurs de Polyphony Digital offrent maintenant la possibilité de conduire l'Alfa Romeo Giulia GTAm, version la plus puissante à ce jour basée sur la Giulia et qui développe 540 ch grâce au moteur V6 2,9 litres bi-turbo.

La Bugatti Chiron signe également son entrée dans le jeu, tout comme la Chevrolet Corvette C8 Stingray ainsi que la Toyota Celica GT-Four (ST205) de 1995. Enfin, le cinquième et dernier modèle de cette mise à jour est la Ferrari Vision Gran Turismo que nous vous avons déjà présentée. Il s'agit d'un modèle exclusivement développé pour le jeu et qui embarque le moteur V6 3,0 litres bi-turbo de la Ferrari 296 GTB.

Son moteur développe tout de même 1030 ch et 900 Nm de couple. Mais ce n'est pas tout ! Trois moteurs électriques ajoutent 326 ch au bolide italien. La puissance est envoyée aux roues via une boîte de vitesses 8 rapports à double embrayage issue de la Formule 1. En ce qui concerne les performances, cette Ferrari du monde virtuel abat le 0 à 100 km/h en 2 secondes et passe de 0 à 200 km/h en moins de 5 secondes. Sa vitesse de pointe est limitée à 350 km/h.

Alors que Gran Turismo bénéficie d'une énième mise à jour, les joueurs de Forza Motorsport attendent avec impatience le nouvel opus prévu au printemps prochain. Peu d'informations ont circulé pour le moment, mais nous nous attendons à ce que le jeu propose de piloter des centaines de voitures différentes. Plusieurs ont été confirmées via une bande-annonce comme la Lamborghini Huracan EVO ou la Nissan GT-R Nismo.