Après le teaser, Ferrari dévoile officiellement son modèle créé de toutes pièces pour le jeu Gran Turismo 7. Comme prévu, c'est une voiture de course au design néo-rétro qui fait référence à certaines voitures de course de la marque des années 1960 et 1970, et notamment la 330 P3 et 512 S.

Cette hypercar ne dispose que d'une seule place en position centrale. Son cockpit est complètement fermé, et il sera possible de rouler avec à partir du 23 décembre prochain. Ferrari va même exposer une réplique à l'échelle dans son musée de Maranello. Elle sera visible à partir de 2023.

La partie arrière est inspirée de la Ferrari 499P que le constructeur a récemment dévoilée au public. Cette hypercar participera notamment aux 24 Heures du Mans 2023. L'autocollant 75 visible sur le profil de la voiture fait référence à la Ferrari 125 S de 1947. En effet, cela fait 75 ans que Ferrari est entré dans le monde de la course automobile, c'est tout un symbole.

Conçue par l'équipe dirigée par Flavio Manzoni, l'hypercar virtuelle adopte un aérodynamisme raffiné composé d'un aileron arrière et de plusieurs entrées d'air pour que la voiture puisse respirer. Ce modèle n'est pas électrique, il embarque un moteur V6 3,0 litres bi-turbo emprunté à la Ferrari 296 GTB. C'est d'ailleurs ce même moteur que l'on retrouve sous le capot de l'hypercar au cheval cabré.

N'ayant à se conformer à aucune réglementation, les ingénieurs ont débloqué toute sa puissance. Il développe désormais 1 030 ch à 9 000 tr/min et 900 Nm de couple à 5 500 tr/min. À ces chiffres déjà incroyables s'ajoute une puissance supplémentaire de 326 ch fournie par les trois moteurs électriques : un sur l'essieu arrière et un pour chacune des roues avant. La boîte de vitesses 8 rapports à double embrayage est empruntée à la Formule 1.

Cette Ferrari Vision Gran Turismo de 1 250 kg passe de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. L'accélération de 0 à 200 km/h réclame un peu moins de 5 secondes ! Quant à sa vitesse de pointe, elle est de 350 km/h.