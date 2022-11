La mise à jour de Gran Turismo® 7, qui arrivera le 24 novembre 2022, comprend non seulement les habituelles nouvelles voitures, mais aussi un circuit supplémentaire. Les joueurs peuvent faire semblant de participer au Petit Le Mans en parcourant le Michelin Raceway Road Atlanta.

Situé à Braselton, en Géorgie, Road Atlanta mesure 4,088 kilomètres. Ce circuit compte 12 virages et 38 mètres de dénivelé. La section droite la plus longue fait 1 275 mètres de long.

Galerie: Mise à jour Gran Turismo Novembre 2022

8 Photos

Il y a également trois nouvelles voitures à conduire, et elles proviennent de trois décennies différentes.

La BMW M2 Competition 2018 est la dernière née de ce peloton. Ce modèle est la génération qui précède le modèle actuel. Il est doté d'un moteur six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres développant 410 ch et 551 Nm de couple. Selon les spécifications d'usine, le coupé équipé d'une boîte manuelle à six vitesses atteint les 100 km/h en 4,3 secondes. La boîte à double embrayage à sept vitesses réduit ce temps à 4,0 secondes. La vitesse maximale limitée électroniquement est de 249 km/h, mais peut atteindre 280 km/h avec le pack conducteur M en option.

À titre de comparaison, l'actuelle M2 est également équipée d'un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres biturbo , mais il développe 460 ch et 550 Nm. Le coupé atteint les 100 km/h en 4,1 secondes avec la boîte manuelle ou en 3,9 secondes avec la boîte automatique à huit rapports.

Une autre nouvelle voiture pour Gran Turismo 7 est la Nissan Silvia K's Aero 1996. La Silvia a reçu un rafraîchissement stylistique en 1996 qui a donné à la pointe du capot une forme plus arrondie et a modifié les phares pour qu'ils correspondent au nouveau look. Le modèle K utilisait un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 220 ch (162 kW) pour faire tourner les roues arrière.

Si vous préférez l'ancien look de cette génération de Silvia, consultez la mise à jour de septembre de Gran Turismo 7. Elle inclut une Silvia K Type S de 1994.

Enfin, une Ford Sierra RS 500 Cosworth 1987 rejoint Gran Turismo 7 dans la mise à jour de novembre. Ce modèle était une version plus sexy de la Sierra RS Cosworth, déjà bien épicée. Les modifications comprenaient des éléments tels qu'un plus gros turbo et un refroidisseur intermédiaire. En version routière, le moteur développait 227 ch (167 kW).

Cette année marque le quart de siècle du lancement de Gran Turismo® sur la PlayStation originale en 1997 au Japon. Pour commémorer cet événement, la Red Bull X2019 du jeu reçoit une livrée édition spéciale 25e anniversaire, avec des couleurs violette, bleue, rouge et blanche.

C'est un petit changement, mais il y a deux nouveaux endroits où prendre des photos de vos voitures dans le mode Scapes de Gran Turismo. Illuminations se trouve sur la place centrale Shinko à Yokohama, au Japon. Road Atlanta est le second lieu, les joueurs peuvent donc y poser des véhicules en plus de faire des courses sur le parcours.