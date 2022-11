Sony adapte sa franchise emblématique de jeux vidéo de course sur grand écran. La production du film a démarré fin septembre, et un nouveau message sur les comptes Twitter de Sony et Gran Turismo® révèle que le tournage a commencé. Le film devrait sortir en salles le 11 août 2023.

L'annonce est accompagnée d'une photo qui, malheureusement, ne révèle pas grand-chose sur le film. Elle montre un clap de fin au premier plan avec une rangée d'au moins quatre coupés Nissan GT-R en rang à l'arrière-plan, mais l'image est floutée. Elles semblent porter des livrées de course, car l'intrigue du film tourne autour d'un jeune adolescent joueur de jeux vidéo qui devient pilote de course professionnel après avoir remporté une série de compétitions Nissan.

Le film évoque évidemment la GT Academy de Sony, qui aidait les joueurs de Gran Turismo® à transposer leurs compétences en jeu vidéo dans le monde réel. L'académie formait les joueurs à devenir des pilotes professionnels, et elle a permis de faire émerger de véritables talents sur les circuits. À l'image de Lucas Ordóñez qui est passé de son canapé à un vrai baquet, jusqu'à même monter sur le podium aux 24 heures du Mans.

Le film met en vedette David Harbour, célèbre pour sa participation comme shérif dans la série "Stranger Things", qui sera l'entraîneur de l'enfant. Orlando Bloom et Darren Barnet seront également à l'affiche du film réalisé par Neill Blomkamp. Blomkamp est surtout connu pour ses œuvres de science-fiction, comme District 9, Elysium et Chappie. Le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, est producteur exécutif. Jason Hall et Zach Baylin, respectivement connus pour American Sniper et La Méthode Williams, ont écrit le scénario.

Dans une interview accordée à Collider cette semaine, Harbor a déclaré que "ce film a un caractère viscéral" avec Blomkamp aux commandes, ajoutant : "J'ai hâte que vous voyiez ce film".

La franchise de jeux vidéo Gran Turismo® a vu le jour en 1997 sur la première console de jeu vidéo PlayStation de Sony. Le huitième épisode de la franchise, Gran Turismo® 7 a été lancé en début d'année sur les consoles PlayStation 4 et 5, avec plus de 400 voitures à disposition des joueurs. Le film Gran Turismo® n'est que la dernière propriété de jeu vidéo à recevoir un traitement hollywoodien. Le film Uncharted du studio est sorti plus tôt cette année et la société travaille également sur une série télévisée Twisted Metal.