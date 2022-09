Il sera possible pour vous très bientôt de conduire une Porsche cabriolet de 1300 ch ! Pas sur un circuit certes mais dans votre canapé. Une seule condition néanmoins, avoir la franchise Gran Turismo 7. C’est dans une mise à jour qui paraîtra le 29 septembre prochain dans le jeu que vous pourrez retrouver cette Porsche. L'occasion de parcourir les plus beaux circuits du monde “les cheveux au vent”.

Pour ce concept, Porsche a repris sa Vision Gran Turismo coupé et en a fait une version spyder. De premier abord, elle nous ferait penser la Ferrari Monza dans sa version SP1.

4 Photos



L’avantage avec une voiture exclusivement numérique, c’est la grande liberté qu’ont les ingénieurs pour imaginer les choses les plus folles. La Vision Gran Turismo Spyder a de l’aérodynamique active qui s’actionne en fonction de la vitesse de la voiture. Le tableau de bord, lui, possède un affichage holographique.

Les quatre ailes bombées peuvent faire penser aux Porsche 917 LH des années 70. Avec ses 1300 ch, la Vision Gran Turismo serait capable de faire le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes dans le jeu, à l’instar de la version coupé.



Ce n’est pas si rare que les constructeurs automobiles développent des modèles spécifiquement pour le jeu Gran Turismo, et certaines d’entre elles ont même vu le jour dans notre monde. On peut citer la Lambo V12 Vision GT, l’Aston DP-10, la Huyndai N 2025, la Mercedes-Benz AMG Vision GT, la Peugeot Hybrid Vision GT, la Bugatti Vision GT ou encore l’incroyable Dodge SRT Tomahawk Vision GT.

Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo

Si on a hâte d'essayer cette Porsche Vision Gran Turismo Syper dans le jeu très prochainement, on ne serait pas contre non plus la voir en vrai sur nos routes ! Mais c'est très peu probable...