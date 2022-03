Gran Turismo 7 est sorti le 4 mars dernier, l'occasion pour Jaguar de dévoiler un tout nouveau concept Vision GT. Il s'agit du troisième concept de la marque dédié au célèbre jeu vidéo, et il est hélas peu probable de le voir un jour sur la route.

La Jaguar Vision Gran Turismo Roadster est comme vous pouvez le voir à travers ces images une monoplace. Elle est inspirée de la Jaguar Type D commercialisée dans les années 50, à la différence que ce concept est motorisé par un moteur électrique.

Inspiré du passé mais tourné vers l'avenir, ce concept réalisé en "carbone" et en "aluminium" arbore quelques détails bien sympathiques comme l'aileron reprit des voitures de course ayant couru au Mans ainsi que le drapeau du Royaume-Uni illuminé par des LED. C'est chic, on aime !

"En tant que concepteur de voitures, faire partie de l'équipe qui a livré trois voitures virtuelles pour la série Gran Turismo® était un projet de rêve. Depuis la révélation du Vision GT Coupé en 2019 et du Vision GT SV en 2020, nous voulions trouver le moyen idéal de présenter la gamme complète des trois voitures lorsque nous avons révélé le Roadster - Gran Turismo 7 est le moyen idéal pour le faire." Oliver Cattell-Ford , designer extérieur.

Virtuelle, la Jaguar Vision GT Roadster développe une puissance phénoménale de 750 kW, soit 1020 ch. Son couple est tout aussi incroyable, il culmine à 1200 Nm de couple. C'est certainement l'une des voitures les plus rapides du jeu, d'autant plus que son accélération silencieuse de 0 à 100 km/h se fait en seulement 2 secondes ! Quant à sa vitesse maximale, elle dépasse les 320 km/h. Dans le monde virtuel, l'autonomie n'est pas un tracas, tout comme la recharge, vous pouvez donc conduire cette électrique en illimité.