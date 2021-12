Après avoir dévoilé la Mission R début septembre au salon IAA 2021 de Munich, Porsche présente un autre concept spectaculaire. La Vision Gran Turismo est la toute dernière voiture de course virtuelle pour le jeu vidéo et sera disponible avec le lancement de Gran Turismo 7 le 4 mars 2022 sur les PlayStation 4 et 5. Pour la première fois, les équipes de Zuffenhausen se sont associés à Polyphony Digital pour créer un véhicule qui n'existera que sur votre console de jeu.

La silhouette à moteur central laisse entrevoir un gros moteur à combustion derrière les sièges arrière, mais en réalité, la Vision Gran Turismo est purement électrique. Vous ne trouverez aucune porte sur la voiture de course conceptuelle puisque l'accès à l'habitacle se fait par l'imposant auvent à l'avant. Les phares à LED à quatre points, désormais traditionnels chez Porsche, présentent un nouveau look et ont été montés plus bas sur le bouclier avant.

Galerie: Porsche Vision Gran Turismo

63 Photos

En parlant de l'avant, le splitter est doté d'éléments aérodynamiques actifs qui se déplacent indépendamment en fonction de la vitesse du véhicule pour une meilleure circulation de l'air. À l'arrière, le spoiler change également de configuration pour générer une force d'appui supplémentaire et maintenir la voiture de course électrique collée à la route. Puisque nous sommes au derrière de la VE, la large bande lumineuse à LED est clairement dérivée de la Taycan pour faire le lien entre réalité et fiction.

En pénétrant dans l'habitacle, le cockpit axé sur le conducteur présente la plupart des commandes sur le volant en forme de joug enveloppé d'Alcantara. Seuls des matériaux végétaliens ont été utilisés dans tout l'habitacle, Porsche étant l'un des nombreux constructeurs automobiles à promouvoir le développement durable. Au lieu d'un combiné d'instruments conventionnel, la Vision Gran Turismo utilise un affichage holographique qui semble "flotter" au-dessus du volant plat.

Les sièges ont été montés directement sur la monocoque pour une meilleure rigidité en torsion et le pédalier est réglable. On trouve également une forte dose de fibre de carbone et des panneaux de porte dépouillés pour gagner encore plus de poids. Vous savez qu'il s'agit d'une véritable voiture de course lorsqu'un extincteur est installé dans l'espace pour les pieds du passager, tandis que le toit à double bulle offre suffisamment d'espace pour les casques.

Porsche reste discret sur les détails des spécifications techniques, mais avec la sortie du jeu dans quelques mois, nous n'aurons pas à attendre trop longtemps pour découvrir comment la Vision Gran Turismo a été imaginée sous sa carrosserie élégante.