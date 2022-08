Le 24 août 2022 ouvrira la Gamescom, le plus salon public mondial des jeux vidéo. Pour la première fois, Porsche sera présent avec son partenaire Puma. Le constructeur de Stuttgart présentera la Porsche Vision Gran Turismo, "dont l'apparence changera au cours du spectacle" grâce à l'artiste belge Vexx qui la peindra en direct.

Ce modèle, exclusivement développé pour être utilisé dans les jeux vidéo, n'est pas tout à fait nouveau car il a été présenté en novembre 2021. Il est possible de l'essayer depuis mars 2022 dans le jeu Gran Turismo 7 disponible sur Playstation 4 et 5.

"Porsche n'a cessé de renforcer son engagement envers la communauté des jeux et des sports électroniques au cours des dernières années. Notre présence à la Gamescom en est la preuve", a déclaré Robert Ader, directeur du marketing de Porsche AG. "Nous avons franchi une étape importante avec la Vision Gran Turismo, première voiture de sport développée uniquement pour un espace virtuel. En la peignant, Vexx va maintenant donner au véhicule un tout nouveau look. C'est une autre façon pour nous de montrer notre enthousiasme pour les collaborations avec les créatifs et la scène artistique, que nous considérons comme un enrichissement mutuel."

Les visiteurs pourront aussi essayer les simulateurs de course Porsche afin de tester leurs compétences. La Porsche Vision Gran Turismo conçue par Vexx sera également pilotable dans le jeu Gran Turismo 7 au salon. Les plus curieux auront la possibilité d'en savoir plus sur l'histoire de ce concept virtuel, de sa conception jusqu'au modèle final.

La Porsche Vision Gran Turismo est un concept futuriste et purement électrique affilié au Taycan. Bien qu'elle soit virtuelle, Porsche a réalisé une maquette de son concept et propose même des miniatures à la vente. Elle n'a pas pour vocation à être commercialisée un jour, mais qui sait, Citroën a bien failli fabriquer quelques exemplaires de sa GTbyCitroen avant de jeter l'éponge.