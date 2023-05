Les amateurs de jeux de course vont avoir droit à de nouveaux contenus, qu'ils soient sur PS5 ou Xbox One/Series, puisque Gran Turismo 7 et Forza Horizon 5 ont reçu des mises à jour cette semaine.

La version 1.34 de Gran Turismo enrichit le jeu de trois voitures : l'Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce, la Greening Auto Company Maverick et la Nissan GT-R Nismo R32. Mais il n'y aura pas que de nouveaux modèles au programme.

La mise à jour permettra désormais un changement de moteur dans le GT Auto. Une nouvelle catégorie "Ultime" apparaît dans l'atelier de préparation, des menus supplémentaires sont ajoutés dans le GT Café, et deux Scapes sont ajoutés au mode photo.

Les nouveautés de Forza Horizon 5

Des changements sont également au programme dans le mode photo de Forza Horizon 5, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et options, notamment pour choisir le moment de journée, les conditions météo ou la position des personnages.

La modification Overlanding, qui permet d'ajouter un kit camping à son pick-up, s'étend et n'est plus disponible que sur le Ford F-150 Lighting Platinum 2022, mais aussi sur 16 nouveaux modèles comme le Chevrolet Colorado ZR2 2017, le Ford Ranger Raptor 2019, le GMC Hummer EV 2022 et le Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 2014.

De nouveaux défis Pathfinder sont également au programme avec 12 routes inédites ajoutées. FH5 gagne aussi de nouvelles voitures : la DeBerti Ford Super Duty F-250 Lariat "Transformer" 2019, le Ford F150 XLT Lariat 1986, la Chevrolet K-10 Custom 1972, le GMC Hummer EV Pickup 2022, la Cupra Formentor VZ5 2019 et le Concept Cupra Tavascan 2022. Les deux Cupra seront offertes jusqu'au 22 juin, donc ne tardez pas.

Les mises à jour sont déjà disponibles, tant pour Gran Turismo 7 que pour Forza Horizon 5.