Lancée en 1989, la R32 est la troisième génération de la Skyline GT-R, l'un des modèles de Nissan les plus populaires auprès des passionnés, comme en témoigne sa cote sur le marché de l'occasion.

Nismo, la division sportive de la marque japonaise, a annoncé un programme spécial pour restaurer et remettre les R32 en vie à leur état d'origine. Nismo a publié une vidéo à ce sujet.

Une restauration avec des pièces d'origine

Le processus de restauration consiste à retirer toutes les parties externes et internes de la voiture jusqu'à la carrosserie nue. On vérifie qu'elle n'est pas endommagée, on lui applique un revêtement antirouille et on la repeint. Tous les composants sont inspectés et testés, et si nécessaire, remplacés par de nouvelles pièces similaires aux pièces d'origine.

Nissan dispose actuellement d'une gamme de pièces de rechange pour les modèles R32, R33 et R34, mais celles-ci n'incluent pas la sellerie qui ne peut être remplacée en raison des différentes normes modernes d'ignifugation. La solution des restaurateurs de Nismo est soit de nettoyer le tissu d'origine pour le conserver, soit de le remplacer en utilisant les matériaux de la génération actuelle R35.

Garantie 1 an et jusqu'à 20 000 km

Une fois ré-assemblée, la GT-R est testée sur le banc d'essai et sur la piste pour vérifier que la voiture fonctionne correctement. À la fin du processus, chaque voiture reçoit une plaque d'identification certifiant sa restauration et une garantie d'un an jusqu'à 20 000 km. Le travail est effectué au siège de Nismo à Yokohama, au Japon, et, selon le constructeur, une restauration complète peut prendre jusqu'à un an.

Le service est proposé au prix de 45 millions de yens (349 000 £ au taux de change actuel) et n'inclut pas le coût d'achat d'une Nissan GT-R R32, mais pour ceux qui souhaitent opter pour quelque chose de plus "économique", la division sportive offre la possibilité de travailler sur une seule zone spécifique comme le moteur ou l'intérieur, ou encore de faire évoluer une voiture standard vers une version V-Spec ou V-Spec II.