La Nissan GT-R est une supercar qui compte de nombreux aficionados dans le monde. Parmi eux, il y a le docteur Michael Livingston qui supervise deux cliniques en Australie, à Hopetoun et Ravensthorpe, deux villes reculées et situées à 30 minutes l'une de l'autre.

Parfois, ce médecin généraliste doit rapidement se rendre d'une ville à une autre pour prodiguer des soins, et il n'a pas trouvé mieux que la GT-R pour se rendre d'un point A à un point B en très peu de temps. Il faut dire que la sportive du Japon est aussi l'une des rares supercars à avoir du coffre, ce qui permet au médecin d'emporter tout son matériel médical à chacun de ses déplacements.

En 2021, un bébé d'à peine un an souffrait de bronchiolite. L'enfant présentait de graves difficultés respiratoires et avait besoin de toute urgence de soins pour survivre. Le médecin, localisé à plus de 30 minutes, a alors roulé à toute vitesse avec sa GT-R pour sauver la nouveau-née. Il est arrivé à temps, et le bébé va bien.

"Si nous n'avions pas Michael, je n'aurais probablement pas ma fille aujourd'hui.", a déclaré la mère de la nouveau-née.

Michael Livingston a alors demandé que sa Nissan GT-R obtienne le statut de véhicule d'urgence. Il s'agit d'une licence autorisant les véhicules à être équipés de lumières et de sirènes pour répondre aux urgences. Mais le ministère des Transports a refusé évoquant le fait que "les conducteurs masculins sont plus susceptibles de rouler à grande vitesse et d'avoir des comportements à haut risque", rapporte l'ABC. Le ministère a aussi déclaré qu'il était bon pour le médecin de ne pas rouler avec sa supercar dans ces zones car il pouvait heurter (et être heurté par) des animaux.

"Pourquoi ne puis-je pas bénéficier de la même protection que tout autre service d'urgence ?", le docteur Michael Livingston espère bien qu'un jour sa voiture obtienne le statut convoité, cela est d'autant plus dangereux qu'en roulant à grande vitesse, il encourt des risques pour lui mais aussi pour les autres usagers de la route.