La Nissan Skyline GT-R, acronyme de Gran Turismo Racer, a été présentée pour la première fois au public lors du salon de l'automobile de Tokyo en 1968. Elle a été produite de 1969 jusqu'en 1973, initialement en tant que berline à quatre portes.

Un rare exemplaire de 1969 avec seulement 39 276 km au tableau de bord est actuellement proposé à la vente par la maison de vente aux enchères japonaise BH Auction.

Moteur 6 cylindres en ligne dérivé de la course automobile

La Skyline GT-R PGC10 est équipée d'une propulsion arrière et d'un moteur six cylindres en ligne S20 de 2 litres à 24 soupapes avec double arbre à cames en tête et d'une transmission manuelle à cinq vitesses.

Le moteur est essentiellement une version de série du GR8 monté sur la voiture de course Prince R380 de 1965. Dans sa configuration d'origine, il développait 160 ch à 7000 tr/min et, grâce à l'utilisation de carburateurs Weber et de l'injection développée par le spécialiste britannique Lucas dans les configurations plus puissantes, il atteignait 250 ch.

Seulement 832 unités produites

Il s'agit d'un modèle très rare puisque seulement 832 exemplaires ont été produits. Il a été fabriqué dans le but de l'engager en sport automobile, où il a remporté de nombreuses victoires grâce à ses brillantes performances.

L'exemplaire en vente sur le site de vente aux enchères BH Auctions a une cylindrée accrue de 2,3 litres, une modification qui renforce encore l'ADN de la voiture, clairement inspirée de la course. Il n'y a aucune information sur le prix auquel l'ancêtre de la supercar de Nissan sera proposé, mais il ferait certainement un excellent ajout à la collection d'un fan du modèle japonais emblématique, n'est-ce pas ?