Deux ans après la sortie de Forza Horizon 5, Microsoft et Turn 10 Studios se préparent à dévoiler cette année le nouvel opus de la série et huitième volet de Forza Motorsport. Des teasers et autres vidéos de gameplay ont d'ores et déjà été partagées et les fans de la première heure de Forza ont également pu profiter d'une vidéo consacrée aux coulisses du développement du jeu vidéo pour étancher leur soif d'informations.

Peu de révélations ont été faites dans cette vidéo, nous ne connaissons toujours pas la date de sortie officielle de Forza 8 par exemple, toutefois nous avons relevé une information potentiellement très intéressante à ce sujet.

Précédemment, Turn 10 parlait d'une sortie prévue pour le printemps 2023. Ici, la référence à cette période de l'année a disparu et les développeurs se sont simplement contentés de parler de l'année 2023 dans son ensemble. Est-ce là une manière dissimulée d'annoncer un retard ? Rien n'est moins sûr, et seul le temps nous le dira.

Forza Motorsport 8 comptera 500 voitures au lancement. Si l'on retrouvera des véhicules connus de la saga, plus de 100 modèles feront leurs grands débuts. Du côté des circuits, le nombre de localisations est fixé à 20. Voici ce que nous savons déjà :

La liste connue des voitures de Forza 8

AMC Javelin AMX 1971

Aston Martin #18 Aston Martin AMR1 1989

Aston Martin Vulcan 2016

Audi #2 Audi Team Joest R18 e-tron quattro 2014

Audi #17 Rotek Racing TT RS 2016

Audi R8 V10 plus 2016

Audi #44 R8 LMS GT3 2018

Audi TT RS 2018

BMW M3 1991

BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM 2017

BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE 2018

Brabham BT62 2019

Bugatti Chiron 2018

Buick GSX 1970

Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R 2021

Chevrolet Camaro Super Sport Coupe 1969

Chevrolet Nova Super Sport 396 1969

Chevrolet Camaro Z28 1970

Chevrolet Chevelle Super Sport 454 1970

Chevrolet #10 Konica Minolta Corvette Daytona Prototype 2015

Chevrolet Camaro ZL1 1LE 2018

Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R 2020

Chevrolet Corvette Stingray Coupe 2020

Chrysler VH Valiant Charger R/T E49 1972

Dodge Charger R/T 1969

Dodge Challenger R/T 1970

Dodge Challenger SRT Demon 2018

Ford Mustang GT Coupe 1965

Ford Mustang Boss 302 1969

Ford Sierra Cosworth RS500 1987

Ford GT 2005

Ford #02 Chip Ganassi Racing Riley Mk XXVI Daytona Prototype 2015

Ford #66 Ford Racing GT Le Mans 2016

Ford GT 2017

Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1 2019

Hyundai #98 Bryan Herta Autosport Veloster N 2020

Jaguar #44 Group 44 XJR-5 1983

Jaguar #1 Jaguar Racing XJR-9 1988

Jaguar XJ220 1993

Jaguar XKR-S GT 2015

Lamborghini Countach LP5000 QV 1988

Lamborghini Diablo SV 1997

Lamborghini Centenario LP 770-4 2016

Lamborghini Huracán EVO 2020

Lola #10 Simoniz Special T163 1969

Mazda MX-5 Miata 1990

Mazda #55 Mazda 787B 1991

Mazda #16 Mazda Racing B09/86 2010

Mazda #70 SpeedSource Lola B12/80 2014

McLaren #4 McLaren Cars M8B 1969

McLaren P1 2013

McLaren Senna 2018

Mercedes-Benz #63 Sauber-Mercedes C 9 1989

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1990

Mercedes-Benz SLS AMG 2011

Mercury Cougar Eliminator 1970

Nissan #83 GTP ZX-Turbo 1985

Nissan #23 Nissan R91CP 1991

Nissan #23 GT-R LM NISMO 2015

Nissan 370Z Nismo 2019

Nissan GT-R NISMO (R35) 2020

Oldsmobile Hurst/Olds 442 1969

Oreca #38 Jackie Chan DC Racing Oreca 07 2017

Peugeot 205 Turbo 16 1984

Peugeot #3 Peugeot Talbot Sport 905 EVO 1C 1993

Pontiac GTO Judge 1969

Pontiac Firebird Trans Am SD-455 1973

Porsche #3 917 LH 1970

Porsche #11 John Fitzpatrick Racing 956 1983

Porsche #17 Porsche AG 962C 1987

Porsche 918 Spyder 2014

Porsche #2 Porsche Team 919 Hybrid 2017

Porsche #92 Porsche GT Team 911 RSR 2017

Porsche 911 GT2 RS 2018

Porsche #70 Porsche Motorsport 935 2019

Porsche 911 GT3 RS 2019

Porsche 911 GT3 2021

Porsche Mission R 2021

Radical RXC Turbo 2015

Saleen S7 2004

Toyota #8 Toyota Racing TS040 HYBRID 2014

La liste connue des circuits de Forza 8