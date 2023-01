Le dernier opus de la saga Need for Speed (NFS) est disponible depuis le mois dernier. Intitulé Unbound, il reçoit des critiques plus que positives. Un fait rare pour la licence Need for Speed qui connait depuis des années maintenant une forte baisse de popularité.

Après une version Heat décevante, il semblerait que Need for Speed remonte la pente avec ce dernier opus. Unbound appuie vraiment sur le côté cartoon avec des graphismes pour le moins original.

Les voitures sont présentes en nombre dans le jeu avec pas moins de 143 modèles. Évidemment il vous sera possible comme dans tous les Need for Speed d’améliorer vos voitures et de les personnaliser à votre goût.

Reste à voir maintenant si la licence va pouvoir relever la tête dans la nouvelle année qui arrive.

Un nouvel opus qui fait du bien

Il fut une époque où la sortie d'un nouveau Need for Speed était un événement. Un nombre incalculable de joueurs et de passionner ont déjà mis la main ne serait-ce qu'une fois sur ce jeu de voiture. Depuis que la franchise existe, Need for Speed n'a jamais eu la prétention d'être une vraie simulation de conduite automobile. Un vrai jeu arcade qui a su plaire même au plus pointilleux des joueurs de jeux de course.

On ne compte plus les versions de ce jeu qui ont connu un immense succès, nous pouvons citer NFS Hot Poursuit, NFS Underground ou encore le premier Need for Speed Most Wanted.

Oui mais voilà, au fil des années, la licence a perdu de sa superbe et certains joueurs ont tourné le dos à Need for Speed. Dans l'air moderne aucun des opus n'a su tirer son épingle du jeu.

Un changement attendu

Cependant tout risque de changer pour NFS. Longtemps sous la coupe d’une même équipe du studio Criterion, la licence à succès devrait accueillir de gros changements dans le futur. En effet Matt Webster, qui n'est autre que l'ancien vice-président et directeur général du studio anglais Criterion à récemment quitter le navire après plus de 30 ans de bons et loyaux services. Dans son sillage plusieurs cadre du studio sont aussi parti.

D'autres acteurs vont alors reprendre le développement des prochains Need for Speed, on parle notamment de Geoff Smith pour diriger le projet. Smith à travailler notamment sur le développement des jeux Dirt ainsi que Grid.