Après deux ans de développement, le dernier volet de la franchise de jeux vidéo Need For Speed est presque arrivé. Une courte bande-annonce de Need For Speed Unbound a été diffusée récemment, et le jeu ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant dans le monde de la course numérique.

La bande-annonce montre un jeu très artistique, combinant des graphismes nets avec des ombrages et des effets de style bande dessinée qui apparaissent pendant la conduite. Par exemple, des ailes aux couleurs néon apparaissent lorsque vous appuyez sur le bouton nitro. Des traînées colorées jaillissent des roues et des phares lorsque vous êtes en mouvement. La fumée des pneus est représentée par des nuages de couleur. Et les personnages semblent sortis tout droit des pages d'une bande dessinée. C'est très différent de la plupart des autres jeux de course disponibles actuellement. Ou de tout autre jeu de mémoire récente, d'ailleurs.

Ce n'est pas une mauvaise chose. Le genre de la course automobile regorge de titres de toutes sortes, et ce premier aperçu suggère que Need For Speed Unbound s'efforce de créer quelque chose d'unique. Selon le site IGN l'action se déroule dans la ville fictive de Lakeshore et se concentrera sur les courses de rue, retournant ainsi aux racines de la franchise. Criterion est le développeur principal du titre, qui marque le retour de la société à Need For Speed pour la première fois en près de dix ans.

Il est évident que les visuels ne visent pas un réalisme proche de la réalité, mais il s'agit tout de même d'un jeu très performant pour les consoles de la génération actuelle.

L'environnement en monde ouvert offrira une résolution 4K à 60 images par seconde, ce qui, selon IGN, permettra un meilleur contrôle des véhicules du jeu. En parlant de véhicules, nous n'avons pas de liste des voitures qui apparaîtront dans NFS Unbound mais le trailer révèle quelques modèles. La Nissan 240SX y figure en bonne place, et nous apercevons une Lamborghini Huracan, une Chevrolet Corvette C8, une Nissan GT-R, une Porsche 911, sans oublier la classique Mercedes 190E.

Nous avons parlé de ce jeu pour la première fois en 2020, et maintenant l'attente est presque terminée. Son lancement est prévu pour le 2 décembre sur Playstation 5, Microsoft Series X/S et PC.