La série Need for Speed est de retour avec le nouvel opus Unbound. Ce week-end, EA a publié une vidéo de 90 secondes (voir en fin d'article) donnant un aperçu du jeu. Aujourd'hui, nous savons exactement quel type de voitures vous pourrez bientôt conduire dans le jeu. Au total, 143 véhicules datant des années 1950 à aujourd'hui sont disponibles. Vous pourrez prendre le volant d'hypercars, de muscle cars, en passant par des voitures plus anciennes et même une Mercedes-Benz personnalisée par le rappeur A$AP Rocky.

Need For Speed Unbound se déroule dans la ville fictive de Lakeshore. C'est un jeu de course automobile en monde ouvert avec une résolution 4K à 60 images par seconde. Cela fait presque deux ans que les premières informations sur un nouveau jeu Need For Speed ont fait surface, mais nous ne pourrons mettre la main sur NFS Unbound que cette année. C'est peut-être une bonne idée de cadeau à offrir à Noël. Le jeu sera lancé le 2 décembre sur Playstation 5, Xbox Series X et PC.

Voici la liste complète des voitures jouables dans Need for Speed Unbound :