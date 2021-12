En octobre, Honda a présenté pour la première fois la Civic Type R de nouvelle génération encore complètement camouflée. La Civic Type R ne sera pas dévoilée avant l'année prochaine, et Honda garde pour l'heure tous les détails secrets. Mais le constructeur a voulu rappeler au monde que le développement de la voiture se poursuit sur le circuit de Suzuka au Japon.

Une superbe série de photos montre la voiture sur le circuit de course, toujours vêtue de son camouflage. Pour autant ce dernier est très ajusté et révèle quelques détails du design : il est difficile de cacher l'aileron massif et l'échappement à sortie centrale. La nouvelle Type R suivra les autres nouvelles Civic en adoptant un design plus discret que le modèle sortant. Ni l'avant ni l'arrière n'ont l'air aussi agressifs qu'avant, tout en restant plus évocateurs que le design des Civic "normales" et Civic Si.

Galerie: 2023 Honda Civic Type R Teaser Photos

22 Photos

Honda n'a pas encore voulu dire ce qui propulsera le nouveau modèle, mais une rumeur suggère qu'il pourrait y avoir moteur hybride frôlant les 400 chevaux (298 kilowatts) sous le capot. C'est un peu tiré par les cheveux. Le scénario le plus probable est celui d'une mise à jour par Honda de l'actuel 2.0 litres turbocompressé pour qu'il produise plus de puissance qu'auparavant. La boîte manuelle sera a priori la seule transmission disponible. Le passage à un groupe motopropulseur hybride semble être un grand pas que Honda ne franchira pas tout de suite. L'actuelle Type R développe 320 ch.

Honda n'a pas dit quand exactement sera révélée la Civic Type R 2022 l'année prochaine, mais ce sera le dernier modèle à moteur à essence pur de la marque en Europe lorsqu'il sera commercialisé l'année prochaine. Les teasers et les nombreuses photos espions ne peuvent pas cacher les étriers de frein Brembo rouges, les pneus Michelin Pilot Sport 4, ou ce qui ressemble à un intercooler dans la calandre inférieure. La nouvelle Type R n'aura peut-être pas 400 chevaux, mais elle aura sans aucun doute tout ce qu'il faut pour devenir une bête de course !