En attendant la rutilante Type R, Honda nous présente la nouvelle Civic Si, un modèle qui sera uniquement disponible sur le marché nord-américain. Il s'agit de la version la plus sportive de la nouvelle berline japonaise à l'heure où nous écrivons ces lignes, grâce à une motorisation plus véloce, mais bien que loin d'être vraiment sportive.

Même si nous, Européens, nous en serons privés, ne boudons pas notre plaisir et découvrons plus en détails cette berline japonaise, un tantinet sportive et au fort accent américain, qui se veut être la "petite sœur" de la Honda Civic Type R.

Un look qui lui est propre

Esthétiquement, la Civic Si possède un look plus sportif que la Civic plus classique. Les différences les plus évidentes se situent à l'arrière, avec un spoiler noir brillant et deux sorties d'échappement chromées. Les jantes en alliage noir de 18 pouces à 10 branches, montées sur des pneus 235/40 R18, sont également spécifiques à la Si. En outre, la couleur "Blazing Orange Pearl" est exclusive à cette version.

À l'intérieur, nous retrouvons des sièges en cuir noir et rouge, ainsi qu'un pédalier en aluminium. La technologie ne manque pas non plus, avec un écran d'info-divertissement de 9 pouces qui intègre Android Auto et Apple CarPlay sans fil, et un système audio Bose composé de 12 haut-parleurs.

Une mécanique plus raffinée que sportive

Le moteur quatre cylindres 1,5 litre turbo VTEC de 182 chevaux, déjà proposé au sein de la Civic, a été revu pour développer désormais 203 chevaux et 260 Nm de couple. Disponible avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports, la Civic Si dispose du même système Rev-Match que la Type R, qui augmente le régime moteur lors du rétrogradage pour améliorer les reprises.

Parmi les autres modifications, citons notamment l'arrivée d'un nouveau système d'échappement, une augmentation de 8 % de la rigidité en torsion, une suspension plus rigide, un différentiel avant à glissement limité, un système de freinage sur-mesure et une direction plus consistance et incisive.

Comme mentionné ci-dessus, la Honda Civic Si ne traversera pas l'Atlantique. Les amateurs de Honda sportives se consoleront assez largement avec la nouvelle génération de Type R qui devrait arriver d'ici les prochains mois. La firme japonaise a déjà publié quelques visuels concernant son modèle, encore camouflé, tout en annonçant qu'elle débute dès à présent ses premiers tests sur le Nürburgring.