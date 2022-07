Le grand jour est arrivé pour la Honda Civic Type R. Après des années d'attente, la nouvelle génération de la sportive du Japon est arrivée. Si elle s'est bonifiée au fil du temps, elle conserve l'essentiel, à savoir : un moteur quatre cylindres, une boîte manuelle et une traction. Hélas, le constructeur ne révèle pas encore les données techniques.

Cette génération est plus basse et plus large que la génération sortante. La Civic Type R moderne a des passages de roues proéminents et des jantes en alliage noir mat de 19 pouces. Elles sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S. Les designers ont tenté coûte que coûte d'améliorer l'aéro de la voiture. Parmi les modifications les plus notables, les sorties d'air placées juste derrière les roues avant et le capot bombé et creusé en son centre.

Dans la partie arrière, on retrouve un diffuseur un peu plus grand au sein duquel trônent trois sorties d'échappement ainsi qu'un aileron de grande taille comme le veut la tradition. Honda précise que cet aileron est un peu plus bas, mais aussi, un peu plus large que celui de la précédente génération.

Dans l'habitacle, on retrouve des sièges sport revêtus de daim rouge. La position de conduite de cette Type R a été abaissée pour améliorer la visibilité, alors que l'instrumentation affiche plusieurs menus spécialement développés pour cette version sportive. Outre les modes Confort, Sport et +R, il existe un nouveau mode Individual qui permet de configurer avec précision la réponse du moteur, mais pas seulement, car il offre aussi la possibilité d'ajuster la direction, la suspension ainsi que le son émis par les échappements.

Le conducteur peut accéder à de nombreuses données collectées par le système Honda LogR lors des sessions sur circuit. Ces informations permettent entre autres de connaître le temps au tour.

Sous le capot, Honda s'est montré assez discret. Comme indiqué en début d'article, les données techniques n'ont pas été révélées. Le constructeur a toutefois précisé que cette génération conserve le moteur de la précédente génération. D'après la marque, c'est "le moteur turbo VTEC le plus puissant de l'histoire de la Type R".

Le turbo a été amélioré, tout comme le système d'échappement. La boîte de vitesses manuelle à six rapports est toujours de la partie, tout comme la fonction Rev Match qui permet d'augmenter le régime moteur lorsque le conducteur rétrograde. Plusieurs couleurs seront disponibles : Championship White, Rallye Red, Racing Blue Pearl, Crystal Black et Sonic Grey. La nouvelle Honda Civic Type R arrivera en Europe l'an prochain. Les prix n'ont pas encore été dévoilés.