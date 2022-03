Cela fait déjà presque un an que l'on connaît les traits de la nouvelle Honda Civic, d'abord apparue pour le marché américain avec la malle arrière. La version Hatchback, à hayon, s'est elle présentée en juin 2021, là encore outre-Atlantique, annonçant l'arrivée du modèle en Europe à l'automne 2022.

La date fatidique arrivant, Honda vient donc de présenter la version européenne de cette onzième génération, dans une déclainaison entièrement hybride appelée Civic e:HEV.

La Honda Civic e:HEV est une berline cinq portes qui, comme le CR-V, utilise le moteur à essence 2.0 quatre cylindres à cycle Atkinson combiné à deux moteurs électriques et à une batterie lithium-ion de 72 cellules pour produire 184 ch (135 kW) et un couple maximal de 315 Nm.

Nouveau style, plus d'espace à bord

Le style de la nouvelle Civic européenne avec groupe motopropulseur entièrement hybride n'est pas différent de celui de la version qui a déjà fait ses débuts aux États-Unis, offrant un design innovant par rapport au modèle précédent avec une ligne de capot abaissée de 25 mm et un pare-brise agrandi.

La ligne de caisse a été conçue pour offrir une meilleure visibilité aux passagers arrière, tandis que le montant avant reculé et les rétroviseurs montés sur les portes améliorent l'aspect pratique et réduisent les angles morts.

L'empattement plus long de 35 mm et la voie arrière plus large ont également permis de créer un habitacle plus spacieux sur cette Honda Civic e:HEV, tout en améliorant la stabilité en ligne droite. Le hayon, fabriqué pour la première fois en résine, pèse 20 % de moins, est plus facile à manœuvrer et ses charnières ont été déplacées vers l'extérieur pour optimiser la ligne de toit.

Instrumentation numérique

À l'intérieur de la nouvelle Honda Civic e:HEV, on trouve un tableau de bord horizontal avec des bouches d'aération métalliques alvéolées sur toute la largeur. À partir de la finition Advance, le combiné d'instruments est doté d'un écran HD de 10,2 pouces, tandis que l'écran tactile central d'infodivertissement a une diagonale de 9 pouces et est surélevé par rapport à la Civic de la génération précédente.

Le système offre une connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto et 8 haut-parleurs sont de série sur les versions Elegance et Sport, passant à 12 sur Advance avec le système Bose.

Petit appétit de 5 l/100 km

La motorisation entièrement hybride de la Honda Civic e:HEV fait fonctionner le moteur thermique et deux moteurs électriques en parallèle. Le premier est contrôlé par une nouvelle unité de commande compacte qui permet au moteur à essence de deux litres à cycle Atkinson d'atteindre un rendement thermique de 41 %.

Les deux moteurs électriques travaillent en synergie l'un avec l'autre pour fournir à la nouvelle Honda un couple instantané et une accélération puissante, grâce à la batterie compacte logée sous les sièges arrière et dotée d'une plus grande densité énergétique.

Le système sélectionne automatiquement l'un des trois modes de fonctionnement disponibles : EV, Hybride et Engine. Le conducteur peut ensuite choisir parmi quatre modes de conduite : Eco, Normal, Sport et Individual, ce dernier permettant de contrôler séparément le moteur, la transmission et le tableau de bord.

La transmission à rapport fixe, qui est contrôlée par une unité de commande dédiée, optimise la conduite dans toutes les situations et permet à la Civic e:HEV d'atteindre une consommation combinée de 5 l/100 km et des émissions de CO2 inférieures à 110 g/km.

Capteurs sonar et quadruple caméra

En termes de sécurité et de conduite assistée, la Honda Civic e:HEV offre les fonctions Honda Sensing qui comprennent une nouvelle caméra grand angle de 100° avec une technologie de reconnaissance améliorée pour détecter les piétons, les passages piétons, les trottoirs et les autres véhicules, y compris les vélos et les motos.

Pour la première fois, la nouvelle Civic est équipée de capteurs sonar, quatre à l'avant et quatre à l'arrière, ainsi que de mises à niveau de systèmes familiers tels que le freinage à atténuation d'impact, le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et la surveillance des angles morts. Ils sont complétés par le système de surveillance du trafic de manœuvre et le système d'assistance à la circulation, ainsi que par des barres de porte supplémentaires, des plaques de sécurité pour les pare-chocs avant et un total de 11 airbags, dont un entre le conducteur et le passager avant.