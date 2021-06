Après avoir présenté la version berline dotée d'une malle de sa onzième génération de Civic, Honda dévoile désormais la variante Hatchback, c'est-à-dire avec un hayon, un modèle davantage pensé pour le marché européen. Et comme vous pouvez le constater sur les photos, entre la version avec un hayon et celle avec une malle, Honda a préféré jouer la carte du classicisme avec cette nouvelle génération.

En effet, terminé les lignes un peu tortueuses des précédentes générations, cette nouvelle Civic rentre dans le rang et Honda assume, le but étant de donner un air plus haut de gamme à sa berline compacte. Ce design assez consensuel plaît beaucoup à la clientèle américaine, une clientèle assez conservatrice dans l'ensemble.

D'une manière générale, ce sont avant tout les États-Unis qui sont visés par Honda avec cette onzième génération de Civic. La marque a d'ailleurs présenté au printemps dernier la version avec une malle, les Américains étant particulièrement friands des modèles tri-corps. Tout l'inverse de la clientèle européenne, qui n'aura même pas le droit à cette version. Pour l'Europe, ce sera donc cette version Hatchback, mais il va falloir être patient puisque le modèle arrivera chez nous à l'automne 2022. La marque se concentre d'abord sur le lancement du nouveau HR-V qui arrivera en concessions début 2022.

En ce qui concerne les informations techniques, Honda n'a pas encore dévoilé beaucoup d'informations, c'est à peine si la marque nous précise que la voiture sera exclusivement commercialisée sur le Vieux Continent en version hybride. Il s'agira sans doute de la motorisation e:HEV qui sera aussi disponible sur le nouveau HR-V. Ce groupe motopropulseur combine un moteur essence quatre cylindres 1,5 litres à cycle Atkinson à deux moteurs électriques. Reste à savoir quel sera le niveau de puissance.

Pour rappel, aux États-Unis, la nouvelle Honda Civic sera disponible avec deux moteurs essence. Le premier, c'est un quatre cylindres 2,0 litres atmosphérique de 160 chevaux et 187 Nm de couple. Le second, c'est un petit quatre cylindres 1,5 litre suralimenté de 182 chevaux et 240 Nm de couple. Ces deux moteurs sont associés à la fameuse transmission à variation continue CVT.

Cette nouvelle Honda Civic mesure 4,55 mètres de long et devient par conséquent l'une des voitures les plus longues de sa catégorie. Pour apporter un peu de dynamisme, les designers ont travaillé sur la chute du pavillon, très inclinée, ce qui pourrait entraver la garde au toit pour les passagers arrières. À vérifier lors des premiers essais, mais qui ne devraient pas avoir lieu de si tôt puisque, comme énoncé plus haut, il faudra être patient avant de voir cette nouvelle Honda Civic fouler notre asphalte.