Honda a récemment dévoilé la nouvelle génération de sa Civic. Nous vous l'avons présentée sur Motor1.com, et vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à cette nouvelle génération en cliquant ici.

Lors de sa révélation, le constructeur japonais est toutefois resté assez discret sur les versions sportives qui verront le jour dans un futur proche. Nous avons donc très peu d'informations officielles, mais les langues se délient et les responsables de la marque parlent désormais ouvertement de ces déclinaisons haute performance.

Illustration Honda Civic Type R

Dans une présentation retransmise en direct sur Instagram, le responsable des relations presse du constructeur a déclaré que les Honda Civic Si et Type R auront une boîte manuelle ! C'est assez rare dans une industrie automobile qui préfère l'efficacité des boîtes automatiques à double embrayage aux boîtes manuelles. C'est certainement une bonne nouvelle pour les fans du levier de vitesse et de la troisième pédale, ça l'est moins pour ceux qui privilégient l'efficacité absolue.

Illustration Honda Civic Type R

Il faut rappeler que l'actuelle Honda Civic Type R n'est disponible qu'avec une boîte manuelle à six rapports. Si le fabricant japonais n'a pas souhaité la remplacer ou ajouter une transmission automatique, c'est probablement pour des raisons financières. Il est compréhensible que la marque ne préfère pas investir beaucoup d'argent pour le développement d'une boîte pour un modèle de véhicule relativement confidentiel.

Nous devons nous réjouir que la Honda Civic Type R survive aux nouvelles normes en matière de pollution qui obligent les constructeurs à électrifier leurs modèles ou à les supprimer complètement. En effet, l'une des concurrentes à la Civic Type R est la Renault Mégane R.S qui ne sera malheureusement pas renouvelée.

Renault Sport devient Alpine Cars et comme vous le savez probablement, Alpine ne commercialisera que des véhicules électriques ! Si la Mégane R.S. a une descendante, elle sera donc 100% électrique et ne pourra donc plus s'aligner face à la Civic Type R qi restera thermique. L'autre concurrente est la Cupra Leon qui a bien entendu été renouvelée et qui bénéficie également d'une version électrifiée délivrant 245 ch.

Pour en revenir à la nouvelle Civic Type R, nous nous attendons à ce qu'elle conserve son moteur quatre cylindres de 2,0 litres de cylindrée. Espérons que sa puissance soit revue à la hausse, avec pourquoi pas une puissance d'environ 350 ch (des rumeurs parlent d'une motorisation hybride pour une puissance de sortie de 400 ch).