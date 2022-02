Le Honda HR-V a complètement changé avec la troisième génération qui vient d'arriver chez les concessionnaires. En plus de son tout nouveau style, il se distingue par son moteur e:HEV 1.5 entièrement hybride de 131 ch (seule motorisation disponible). Un nouveau SUV hybride de ce type mérite d'emblée un test d'efficacité, c'est pourquoi, nous avons décidé de l'engager dans notre test de consommation de carburant en conditions réelles.

Le nouvel Honda HR-V, qui dispose d'une traction avant et d'une boîte de vitesses automatique eCVT, a réussi à atteindre une consommation moyenne de 4,80 l/100 km (20,83 km/l) sur le trajet classique de 360 km entre Rome et Forlì, dépensant 32,99 € en essence pour le voyage.

Consommation presque moyenne

Par rapport aux autres SUV compacts à motorisation entièrement hybride figurant dans notre classement de la consommation de carburant en conditions réelles, le nouvel Honda HR-V, avec 4,80 l/100 km, se situe juste au milieu de la liste, devant seulement le Kia Niro de première génération (4,83 l/100 km - 20,7 km/l).

Devant le HR-V se trouvent le Hyundai Kona Hybrid (4,40 l/100 km - 22,7 km/l), le Renault Captur E-Tech Hybrid (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) et la reine de la catégorie, la Toyota Yaris Cross Hybrid avec 3,55 l/100 km (28,1 km/l).

L'espace, la finition et le confort sont de bonne qualité

Le Honda HR-V testé est dans la finition intermédiaire Advance, qui comprend la climatisation automatique bi-zone, des jantes en alliage de 18 pouces, une caméra de recul, un hayon électrique mains libres et Honda Connect avec système de navigation et écran de 9 pouces en équipement standard. L'ajout du pack extérieur Obscura Nero, de la peinture perlée et des jantes en alliage noir de 18 pouces porte le total à environ 38 000 €.

À ce prix, vous pouvez avoir un SUV moderne et agréable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, fabriqué avec soin dans les moindres détails et agréable à conduire et à vivre en tant que passager. L'espace à bord est vaste et offre de nombreux rangements, la position de conduite et les commandes sont ergonomiques et les aides à la conduite sont bien fonctionnelles.

Le moteur 1,5 litre et le moteur électrique d'un total de 131 ch sont bien adaptés au poids et à la taille de ce SUV de 4,34 mètres de long, avec une accélération qui n'inquiète pas lors des dépassements. La boîte de vitesses eCVT a tendance à faire monter le moteur un peu trop en régime lors des accélérations, ce qui peut être un peu anormal par moments, mais cela n'affecte pas le confort de conduite, qui est excellent dans toutes les conditions, tout comme la tenue de route.

Bonne consommation, bonne autonomie

Dans d'autres tests d'utilisation plus courante, le nouveau Honda HR-V est assez économe en carburant, même sans atteindre les records de certains de ses concurrents. Ce n'est que sur l'autoroute que l'efficacité souffre un peu, mais le réservoir d'essence de 40 litres garantit une autonomie intéressante : il est facile d'atteindre une autonomie de 500 à 800 km, tandis que l'autonomie électrique dans des conditions idéales dépasse rarement 2 kilomètres.

Consommation dans divers parcours

Urbain : 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

768 km d'autonomie

5,2 l/100 km (19,2 km/l) 768 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

800 km d'autonomie

5,0 l/100 km (20,0 km/l) 800 km d'autonomie Autoroute : 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

568 km d'autonomie

: 7,0 l/100 km (14,2 km/l) 568 km d'autonomie Ecoconduite : 3,7 l/100 km (27,0 km/l)

1.080 km d'autonomie

: 3,7 l/100 km (27,0 km/l) 1.080 km d'autonomie Consommation maximale : 19,9 l/100 km (5,0 km/l)

200 km d'autonomie

: 19,9 l/100 km (5,0 km/l) 200 km d'autonomie Autonomie maximale en mode électrique : 2,1 km

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Honda HR-V Advance Hybride

(essence) 79 kW Euro 6d-ISC-FCM 1377 kg 122 g/km

Données

Modèle : Honda HR-V Advance

Prix de base : 34 020 €

Date de l'essai : 18/02/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 17°/Ensoleillé, 8°

Prix du carburant : 1,909 euro/l (essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 801 km

Kilométrage au début de l'essai : 439 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 78 km/h

Pneumatiques : Yokohama BluEarth Winter V906 - 225/50 R18 95V M+S (Label UE: D, B, 71 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,80 l/100 km (20,83 km/l)

Ordinateur de bord : 4,7 l/100 km

À la pompe : 4,9 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 32,99 €

Dépense mensuelle : 73,31 € (800 km par mois )

Combien de kilomètres pour 20 € ? 218 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 833 km