Honda a techniquement quitté la Formule 1 à la fin de la saison dernière, mais Red Bull Racing continuera à utiliser ses technologies jusqu'à la fin de la saison 2025. Pendant ce temps, la RB18 est actuellement première et deuxième au championnat des pilotes après 10 courses, avec Max Verstappen en tête, qui devance son coéquipier Sergio Perez de 34 points.

Et lorsqu'il n'est pas au volant de sa Red Bull, le Champion du monde 2021 se glisse derrière celui de la Honda e et en fait la promotion avec le lancement d'une nouvelle série spéciale "Limited Edition" exclusivement dédiée au marché européen.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, la voiture reçoit une teinte "Premium Crystal Red" que vous ne trouverez pas au catalogue. Elle est également dotée d'inserts noirs pour un effet contrastant, avec notamment quelques badges foncés à l'avant et à l'arrière. Pour la mettre en valeur, la marque japonaise l'a dotée de jantes spécifiques en alliage noir de 17 pouces.

Avant de remporter le Grand Prix d'Émilie-Romagne en avril dernier, Max Verstappen a pris en main cette Honda e Limited Edition dans la ville voisine de Dozza. "La Honda e Limited Edition est tout simplement charmante. Elle a un look funky, un design compact et elle est agréable à conduire. C'est un excellent véhicule urbain électrique", commente le pilote néerlandais de 24 ans.

Basée sur le niveau de finition Advance, cette série spéciale n'a rien bon marché puisqu'elle débute à partir de 38 120 livres au Royaume-Uni, soit l'équivalent de 44 230 euros. Une coquette somme pour un modèle dont l'autonomie est limitée à seulement 220 km. Une autonomie suffisante pour un usage exclusivement urbain cela dit, d'autant plus qu'avec 154 ch et 315 Nm de couple, la citadine japonaise n'est pas des plus déplaisantes à conduite, bien au contraire.