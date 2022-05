Honda annonce la venue d'un nouveau modèle. Il arrivera sur le marché européen l'an prochain et rejoindra les Honda HR-V et CR-V. Le constructeur n'a pas communiqué tous les détails, mais il a admis que le ZR-V sera exclusivement proposé avec des moteurs hybrides et qu'il se positionnera dans le segment C pour titiller les Kia Sportage et Hyundai Tucson.

Cela va peut-être vous paraître étonnant, mais le Honda ZR-V existe déjà. En effet, il est déjà commercialisé en Chine, et nous pensons que la version européenne s'en inspirera fortement en terme de style. Cet Honda ZR-V (chinois) découle étrangement du HR-V américain qui est très différent du HR-V commercialisé en France et en Europe.

Honda HR-V (Europe) Honda HR-V (USA)

En Chine, le Honda ZR-V embarque un moteur turbo non électrifié de 1,5 litre de cylindrée. Ce bloc est couplé à une transmission automatique CVT. Toutefois, comme indiqué en début d'article, le ZR-V européen ne sera disponible qu'avec une ou des motorisations électrifiées.

Comme ce modèle repose sur la même plateforme que la nouvelle Honda Civic, il pourrait donc recevoir les mêmes motorisations hybrides. Selon toute vraisemblance, le Honda ZR-V sera animé par le moteur hybride développant 184 ch pour 315 Nm de couple. On peut aussi imaginer la présence du moteur du Honda HR-V européen, mais cela est peu probable.

Les ingénieurs de la marque travaillent également sur une toute nouvelle génération du CR-V. Elle devrait arriver l'an prochain sur le vieux continent, et comme vous pouvez l'imaginer, elle arrivera avec des motorisations électrifiées dont une version hybride rechargeable. Le constructeur s'apprête également à révéler sa Civic Type R qui contrairement à tous les modèles décrits précédemment, ne bénéficiera sans doute d'aucune forme d'électrification. Son moteur quatre cylindres 2.0 L devrait développer plus de 320 ch. La sportive sera également équipée d'une transmission manuelle pour séduire les puristes.