À l'été 2002, Volkswagen lançait la Golf la plus puissante, la fameuse R32 et son six cylindres en V de 3,2 litres de cylindrée développant 241 ch. Initialement, la marque prévoyait l'assemblage de seulement 5000 exemplaires, mais face au succès rencontré, Volkswagen en a finalement produit environ 12 000.

C'était il y a 20 ans, et pour célébrer cet anniversaire, Volkswagen R lance une série spéciale Golf R "20 ans". Cette version est toujours animée par un quatre cylindres 2,0 litres TSI, mais dont la puissance a été majorée de 13 ch pour atteindre 333 ch. Cette motorisation est toujours associée à la boîte DSG et à la transmission intégrale 4Motion.

Il y a également quelques modifications techniques avec des passages de rapports plus rapides, tandis que la voiture est capable de précharger son turbo et son maintien à régime constant pour déployer toute sa puissance lorsque la pédale de droite est sollicitée.

L'ensemble garantit des performances intéressantes, avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 4,6 secondes et 270 km/h en vitesse de pointe tout en proposant un comportement plus stable et plus dynamique lors des phases de conduite sportive. Le pack R-Performance, déjà présent sur la Golf 8 R et incluant notamment le R-Performance Torque Vectoring et deux profils de conduite supplémentaires "Special" et "Drift", est installé de série sur cette édition limitée.

Cette édition spéciale est limitée dans le temps et ne sera disponible que jusqu'à la mi-2023. Après ça, il ne sera plus possible de la commander. En France, la Volkswagen Golf R "20 ans" remplace au catalogue la Golf R et est disponible à partir de 62 700 euros. La Golf 8 R, qu'elle remplace, s'affichait à 52 180 euros. Le malus de la série "20 ans" oscille entre 5715 euros et 10 980 euros selon l'équipement sélectionné.