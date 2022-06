Au début du troisième millénaire, la direction du groupe Volkswagen a décidé de réorganiser sa stratégie de marque et de rapprocher un peu plus Volkswagen d'Audi. L'idée n'est pas farfelue, car si des modèles tels que la Polo et la Golf conservent fermement leur position et leur vocation de voitures populaires, la Passat se retrouve souvent aux côtés des modèles de gamme d'Audi, de Mercedes et de BMW.

L'entreprise ne perd pas de temps et lance deux modèles très ambitieux la même année, en 2002 : la berline Phaeton et le SUV Touareg. Le premier, malgré des caractéristiques et des qualités plus que dignes d'un vaisseau amiral, a eu peu de succès ; le second modèle a trouvé sa voie, devenant le véritable vaisseau amiral de la marque dans le secteur du luxe.

Le Cayenne sous la peau

La première génération de Touareg est développée sur la plate-forme PL71 du groupe Volkswagen, qui a également donné naissance, à la même époque, au Porsche Cayenne et à l'Audi Q7. La parenté la plus étroite est avec le premier, qui partage les dimensions, l'aménagement et certaines caractéristiques de la chaîne cinématique, bien que les deux modèles aient des designs, des moteurs et des personnalités distincts, tandis que le grand SUV d'Audi est arrivé quelques années plus tard et est profondément différent.

Volkswagen Touareg V10 TDI 2002 Volkswagen Touareg V10 TDI 2002 offroad Volkswagen Touareg V10 TDI 2002

Le Touareg mesure 4,75 mètres de long, dispose de cinq sièges et d'un intérieur spacieux, confortable et luxueux, avec une utilisation intensive du bois et du cuir. Il a fait ses débuts en 2002 avec une paire de moteurs. A côté du 6 cylindres essence 3.2 de la famille VR de 220 ch, porté plus tard à 240 ch, il y avait un incroyable V10 turbodiesel de 5 litres avec 313 ch et un couple de 750 Nm, de loin le moteur diesel de série le plus puissant jamais vu.

Volkswagen Touareg V10 TDI 2002, le moteur

Il a été rejoint dans les mois qui ont suivi par un V8 essence 4,2 litres de 300 ch et l'intéressant turbodiesel R5 de 2,5 litres et 174 ch, c'est en fait "un demi V10", qui est également le seul moteur de la gamme à proposer la transmission automatique Tiptronic à 6 rapports en option, alors qu'elle est standard sur tous les autres. En outre, le V8 et le V10 TDI disposent d'une suspension pneumatique réglable en hauteur, et en option pour les autres.

Volkswagen Touareg V10 TDI 2002, mécanique

Comme nous l'avons dit, contrairement à la Phaeton, dont le badge Volkswagen sur la calandre l'empêche de rivaliser avec les saloons plus emblématiques, pour le Touareg la suggestion réussit et les ventes vont bon train, malgré quelques problèmes initiaux de transmission et une consommation moyenne de carburant (et de pneus).

La présence dans la gamme du Porsche Cayenne de moteurs à essence uniquement, du moins au début de sa carrière, et son prix plus élevé suppriment le risque de concurrence ; on peut même dire que les deux modèles se complètent en se partageant parfaitement le marché.

Volkswagen Touareg W12 Executive 2005

La première génération de Touareg reçoit son restylage en 2006, peu de temps après avoir inclus dans la gamme un somptueux W12 essence de 6 litres (le même que celui qui équipe la Phaeton et l'Audi A8) et 450 ch.

La mise à jour esthétique est légère, les phares deviennent plus arrondis et la calandre reçoit une sorte de "single frame", un cadre argenté qui va des pare-chocs à la calandre inspiré des modèles Audi, mais surtout viennent les améliorations technologiques, comme l'Abs Plus, capable d'adapter sa logique à la conduite tout-terrain, et le régulateur de vitesse actif avec maintien des distances de sécurité.

Volkswagen Touareg R50 2007

L'année 2007 a vu l'arrivée d'un nouveau moteur 6 cylindres de 3,6 litres avec injection directe FSI et 280 ch, et d'un 3.0 V6 TDI de 224 ch (porté plus tard à 240 ch) qui a comblé l'écart entre la R5 et le V10. Ce dernier a atteint son zénith avec la version R50, avec sa tenue particulièrement sportive et une puissance portée à 350 ch, la même que le V8 essence, qui est également passé à l'injection directe FSI.

Volkswagen Touareg II Hybrid 2010

La deuxième génération et la réduction des effectifs

En 2010, huit ans après ses débuts, le Touareg fait peau neuve avec une deuxième génération entièrement revue. Ce sont les années du downsizing et de la première course à la réduction de la consommation de carburant, un impératif qui concerne également son cousin Cayenne, apportant une réduction de poids, des moteurs moins exagérés et plus efficaces.

Le Touareg s'étire à presque 4,8 mètres et gagne des centimètres en empattement et en largeur, mais réduit sa hauteur, acquiert des proportions légèrement plus athlétiques et un espace intérieur supplémentaire (les passagers restent toutefois au nombre de cinq), et réduit sa gamme à trois moteurs, dont deux turbodiesels : on trouve le 3.0 V6 Bluetech Technology de 240 ch, flanqué d'un nouveau V8 4.2 TDI qui remplace le légendaire V10, offrant 340 ch et un couple impressionnant de 800 Nm, ainsi qu'une consommation de carburant améliorée, notamment grâce à la nouvelle boîte Tiptronic à 8 rapports, de série sur tous les modèles.

La troisième option est hybride (une première): il s'agit d'un groupe motopropulseur développé avec l'aide de Toyota et composé d'un V6 3.0 avec suralimentation et injection directe produisant 333 ch et d'un moteur électrique monté sur la transmission, délivrant un total de 380 ch.

La transmission est également plus épurée : comme sur le Cayenne, un système de différentiel central autobloquant plus léger et plus simple est proposé de série, tandis qu'un système avec boîte de vitesses et verrous est disponible en option uniquement avec le moteur V6 TDI et un pack Terrain Tech spécifiquement destiné à une utilisation tout-terrain.

Le Touareg II ne reçoit pas de révolutions particulières au cours de sa carrière : sur d'autres marchés, d'autres essences sont disponibles, comme le 3.6 FSI déjà connu, le 3.0 TSI non hybride et le 4.2 V8. Même le restylage de 2015 passe presque inaperçu, ne réservant que de nouveaux phares bi-xénon et des améliorations à certains systèmes de sécurité, plus l'ajout du système de surveillance anti-collision arrière.

Volkswagen Touareg V8 TDI 2018

La consécration

Lorsque la troisième génération du Touareg est dévoilée au printemps 2018, la Phaeton est définitivement retirée de la production et le SUV est universellement identifié comme le modèle le plus élevé et le plus représentatif de la gamme. La base est cette fois une plateforme ultra-flexible, la MLB, qui est utilisée pour l'ensemble du haut de gamme à moteur longitudinal du groupe, donc aussi pour les modèles Bentley ainsi qu'Audi et Porsche, et pour le futur SUV Lamborghini Urus.

Volkswagen Touareg V8 TDI 2018, intérieur

Le Touareg accentue son évolution vers une voiture de luxe en augmentant encore sa longueur et sa largeur à 4,88 mètres par 1,98 mètre, tout en abaissant le toit de 7 mm et en se donnant une touche supplémentaire d'élancement dans la ligne, mais surtout en rendant l'intérieur plus précieux. Dans un intérieur qui pousse encore plus loin les matériaux raffinés et luxueux tels que le bois, le cuir et les métaux usinés, le cockpit Innovision fait ses débuts, combinant un panneau de 12 pouces et un grand écran tactile central de 15 pouces appelé Discover Premium, orienté vers le conducteur.

Sous la peau, on trouve une nouvelle suspension pneumatique à débattement accru, un contrôle dynamique des barres antiroulis avec un système électrique de 48 volts, un essieu arrière autodirecteur qui réduit le rayon de braquage d'un mètre (11,9 m) une nouvelle barre de remorquage amovible et un système d'assistance au remorquage qui facilite les manœuvres de recul, des phares intelligents I.Q.Light, Night Vision et une assistance active au maintien dans la voie.

Volkswagen V6 TDI

Malgré ce que l'on pourrait croire, le Touareg III ne se lance pas tête baissée dans l'hybride, en effet, la seule motorisation électrifiée n'arrive qu'un an après le lancement et sur des marchés comme la Chine. En Europe, la gamme se compose d'un trio de 3.0, un TSI essence de 340 ch et deux turbodiesels TDI de 231 et 286 ch, et ne subira aucune modification jusqu'en 2020, date à laquelle les versions eHybrides de 380 ch seront introduites, mais quittera la scène après le restylage de 2021.