Voici le deuxième modèle de performance entièrement électrique de Skoda, l'Enyaq RS iV, une alternative plus compacte à l'Enyaq Coupe RS iV. Basée sur le SUV Enyaq iV, la nouvelle version RS offre des performances similaires à celles du Coupé, ainsi que les avantages d'une carrosserie SUV plus pratique.

La capacité de chargement est supérieure de 15 litres à celle de l'Enyaq Coupe RS iV, pour un total de 585 litres avec tous les sièges en place. Lorsque les sièges arrière sont rabattus, l'Enyaq RS iV offre une capacité de chargement allant jusqu'à 1 710 litres.

Propulsé par la même paire de moteurs électriques que l'Enyaq Coupé RS iV, l'Enyaq RS iV dispose d'une transmission intégrale et d'une puissance allant jusqu'à 220 kilowatts (300 ch) et d'un couple de 460 Nm. C'est suffisant pour permettre une accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et une vitesse de pointe de 180 km/h, soit 20 km/h de plus que les modèles Enyaq iV ordinaires.

Grâce à une batterie de 82 kWh et un coefficient de traînée de 0,265, l'Enyaq RS iV offre une autonomie WLTP de plus de 500 kilomètres. Par rapport aux modèles moins huppés, la version RS est plus basse de 15 millimètres à l'avant et de 10 millimètres à l'arrière, ce qui se traduit par une meilleure aérodynamique et une tenue de route plus sportive.

La batterie peut être chargée de 10 à 80 % en 36 minutes grâce à une puissance de charge maximale de 135 kW. L'Enyaq RS iV bénéficie également de la fonction Plug & Charge, qui permet de lancer automatiquement la charge sur les chargeurs adaptés sans qu'il soit nécessaire de l'activer via une application ou une carte.

En tant que modèle haut de gamme de la série Enyaq iV, l'Enyaq RS iV offre un équipement de série complet. Parmi les points forts, citons les jantes aérodynamiques de 20 pouces (les jantes de 21 pouces sont en option), le masque Crystal Face éclairé par 131 LED et les phares Matrix-LED, le système d'infodivertissement à écran tactile de 14 pouces, le combiné d'instruments Virtual Cockpit de 5,3 pouces, jusqu'à neuf airbags, ainsi qu'une généreuse gamme de systèmes d'aide à la conduite et de systèmes de sécurité de haute technologie.

D'un point de vue stylistique, vous reconnaîtrez la Skoda Enyaq RS iV grâce aux éléments spécifiques à la RS tels que les coques de rétroviseurs, le diffuseur, la grille de radiateur et les entourages de fenêtres noirs brillants, la ligne réfléchissante rouge dans le pare-chocs arrière et les logos RS typiques. La peinture verte Mamba est exclusive à ce modèle.

À l'intérieur, les clients ont le choix entre deux versions, RS Lounge Design Selection et Design Selection RS Suite. La première est dotée d'une sellerie en matériau noir avec passepoil vert tilleul et surpiqûres contrastées, tandis que la seconde présente des sièges revêtus de cuir noir avec passepoil gris et surpiqûres contrastées de la même couleur.