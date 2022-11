Pour Skoda , 2023 sera avant tout une année de consolidation, mais cela ne signifie pas que nous ne verrons pas de nouveaux produits. Au contraire, il y aura plusieurs modèles en avant-première qui seront physiquement disponibles à partir de l'année suivante, lorsque le véritable renouvellement de l'offre et de l'image de la marque elle-même commencera.

Les véritables arrivées concerneront les voitures électriques : nous verrons les débuts de l'Enyaq Coupé et le lancement de la variante RS iV de l'Enyaq. Ensuite, le constructeur automobile présentera le restylage des Kamiq et Scala et des images d'avant-première sur les nouvelles générations de la Superb et du Kodiaq.

Voici donc ce qu'il y a de nouveau chez Skoda pour 2023 :

Restylage du Skoda Kamiq

Le Kamiq, SUV du segment B, est l'un des modèles sur lesquels le constructeur tchèque a jeté son dévolu. Le restylage attendu au second semestre 2023, avec une arrivée en concession dès le début de l'année suivante, sera léger, probablement plus axé sur des modifications d'équipement. Il devrait alors être parmi les premiers modèles à adopter le nouveau logo, qui commencera à être utilisé précisément en 2024.

Restylage du Skoda Kamiq, photos espion

Quant aux moteurs du Skoda Kamiq restylé, les variantes essence 1,0 et 1,5 TSI avec des puissances comprises entre 95 et 150 ch devraient être confirmées, tandis qu'il n'est pas certain qu'il y aura encore des variantes GNC 1,0 G-TEC.

Nom Skoda Kamiq Carrosserie SUV Moteurs Essence, GNC (à confirmer) Date d'arrivée Second semestre 2023 (lancement) Prix À confirmer

Restylage de la Skoda Scala

Le fait que le lifting de la Skoda Scala arrive en même temps que celui du Kamiq n'est pas une coïncidence : les deux modèles sont nés sur la même base, la plateforme MQB A0, et partagent également les moteurs et la technologie, de sorte que les évolutions se font également en parallèle. La berline compacte n'a pas encore été vue, du moins pas de manière reconnaissable, mais même pour elle, les retouches seront légères.

Skoda Scala 2019

Pour les moteurs aussi, le discours est le même : on attend les confirmations des moteurs à essence TSI 1,0 et 1,5, tandis que le sort des intéressantes variantes GNC 1,0 G-TEC, de toute façon destinées à être abandonnées à l'avenir, dépendra du marché et de l'évolution des coûts du carburant, qui pour l'instant minent leur intérêt.

Nom Skoda Scala Carrosserie Berline 5 portes Moteurs Essence, GNC (à confirmer) Date d'arrivée Second semestre 2023 (lancement) Prix À confirmer

Skoda Enyaq Coupé iV

Cela peut paraître étrange, mais bien qu'il ait été dévoilé en janvier dernier et que l'on puisse le commander depuis plusieurs mois, le deuxième nouveau modèle électrique de Skoda, l'Enyaq Coupe iV SUV, ne sera effectivement sur les routes qu'entre fin décembre 2022 et début 2023.

Skoda Enyaq Coupe iV RS

Longue de 4,65 mètres et dotée d'un volume de coffre de 570 litres, elle est proposée à partir de 48 010 euros en version propulsion, ou quatre roues motrices, avec deux moteurs, des batteries de 58 ou 77 kWh et des puissances allant de 179 à 299 ch pour la version RS iV.

Nom Skoda Enyaq Coupé iV Carrosserie SUV Coupé Moteurs Électrique, 1 ou 2 Date d'arrivée Janvier 2023 Prix 48 010 à 62 880 euros

Skoda Enyaq RS iV

Le premier modèle de la nouvelle génération électrique de Skoda, le SUV Enyaq, a été le premier à faire ses débuts. Mais il lui manquait la version RS qui avait d'abord fait ses débuts sur la variante coupé. C'est désormais chose faite !

Skoda Enyaq RS

L'équilibre sera rétabli, comme déjà annoncé, début 2023, lorsque le haut de gamme arrivera également en disponibilité de SUV familial avec les premières livraisons après l'été. Même formule, une batterie de 77 kWh, deux moteurs et environ 300 ch en pointe. L'équipement comprend des roues de 20 ou 21 pouces et une caractérisation esthétique, les performances sont assurées par une vitesse maximale de 180 km/h et un programme supplémentaire de gestion de la traction.

Nom Skoda Enyaq RS iV Carrosserie SUV compact Moteurs Électricité Date d'arrivée Mars 2023 (livraisons à partir de l'automne) Prix À partir de 65 000 euros environ (à confirmer)

Skoda Superb

On parle du nouveau vaisseau amiral Skoda Superb depuis plus d'un an et maintenant il y a confirmation : la quatrième génération de sera dévoilée au cours du second semestre de l'année 2023, avec une commercialisation prévue pour 2024. Il sera construit sur la plateforme MQB Evo et présentera les deux configurations berline et break comme sur les deux derniers modèles.

Nouvelle Skoda Superb, photos espion

Les premières informations qui ont filtré parlent de dimensions encore plus grandes par rapport aux presque 4,90 mètres de l'actuelle et d'une plus grande utilisation de moteurs hybrides, même plug-in. L'abandon définitif des boîtes de vitesses manuelles est très probable.

Nom Skoda Superb Carrosserie Berline et Break Moteurs Essence mild et hybride rechargeable, diesel (à confirmer) Date d'arrivée Septembre 2023 (présentation) Prix N/C

Skoda Kodiaq

Le calendrier des nouveautés 2023 en ce qui concerne Skoda sera complété au second semestre par la présentation de l'héritier du Kodiaq. La deuxième génération du SUV à sept places sera entièrement nouvelle, construite sur la plate-forme à moteur transversal MQB Evo.

Restylage du Skoda Kodiaq en 2021

Comme la Superb, elle sera probablement plus grande et plus spacieuse, avec des groupes motopropulseurs "plus électrifiés". Sur le marché, cependant, il arrivera encore en 2024.