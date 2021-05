Un mois après la présentation du Škoda Kodiaq restylé, la firme tchèque dévoile les tarifs de son "nouveau" SUV et ouvre le carnet de commandes. Comme pour la précédente version, ce restylage débute sous la barre psychologique des 30'000 euros. La gamme a été aussi remaniée avec, comme chez la majorité des constructeurs désormais, deux branches, l’une orientée confort (Style, Laurin & Klement) et l’autre plus sportive (Sportline, RS).

Comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, le Kodiaq a eu le droit à quelques nouveautés, avec une nouvelle calandre, de nouveaux boucliers, de nouvelles optiques et de nouvelles jantes allant de 17 à 20 pouces. À l'intérieur, c'est un peu moins visible, avec l'apparition d'un nouveau volant à deux branches, comme sur l'Octavia, et de nouveaux garnissages pour la sellerie.

Concernant les motorisations, il n'y a pas de motorisations hybrides rechargeables pour le moment. Le Kodiaq reçoit également une nouvelle variante RS, qui passe à l'essence cette fois-ci, avec un quatre cylindres 2,0 litres TSI poussé à 245 chevaux. Ce bloc est associé à une boîte de vitesses DSG à sept rapports et à une transmission intégrale 4x4. Pour rappel, la précédente mouture du Kodiaq était aussi proposée en RS, mais avec un bloc quatre cylindres 2,0 litres Bi-TDI de 240 chevaux.

Les tarifs

Les prix du Kodiaq restylé s’étendent de 29'980 à 48'740 euros pour le moment, car les tarifs des versions haut de gamme Laurin & Klement et RS n'ont pas encore été communiqués. Disponible sur l'ensemble du catalogue, le Kodiaq dispose toujours d'une option sept places qui réclame une rallonge de 1130 euros.

Active Ambition Business Style Sportline L&K RS Essence 1.5 TSI 150

BVM6 29'980 € 32'630 € 34'850 € - - - - 1.5 TSI 150

DSG7 32'610 € 35'260 € 37'480 € 39'720 € 41'060 € NC - 2.0 TSI 245

DSG7 4x4 - - - - - - NC Diesel 2.0 TDI 150

DSG7 36'710 € 39'360 € 41'580 € 43'820 € 45'160 € NC - 2.0 TDI 150

DSG7 4x4 - 41'360 € 43'580 € 45'820 € 47'160 € NC - 2.0 TDI 190

DSG7 4x4 - - - 47'400 € 48'740 € NC -

Les finitions et les principaux équipements de série

Comme énoncé plus haut, la gamme s'articule autour de six finitions. Il y a l'entrée de gamme Active et la finition Business réservée aux professionnels. Ensuite, la gamme se scinde en deux branches, l'une pour le confort avec les finitions Style et Laurin & Klement, l'autre pour le dynamisme avec les finitions Sportline et RS.

Active :

Kessy Go - démarrage sans clé

Ordinateur de bord Maxi-Dot couleur

8 haut-parleurs

Phares avant Low LED

Antibrouillards

Aide au démarrage en côte (HHC)

Radars de stationnement arrière

Feux arrière full LED

Radio BOLERO Ecran 8 pouces couleur tactile + Smartlink (Mirrorlink, Android Auto, Apple Carplay)

Banquette arrière 60/40, rabattable et coulissante sur 180 millimètres

Rampes de pavillon noires

Climatisation manuelle

Régulateur / Limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants avec rappels de clignotants

Sièges avant réglables en hauteur

Front Assist (aide au freinage d'urgence)

Bluetooth

USB-C

Jantes alliage 17 pouces ''Mitykas'' (215/65 R17)

Vitres avant et arrière électriques

Volant cuir 2 branches Multifonctions réglable en hauteur et en profondeur

Ambition (en plus d’Active) :

Range-parapluie dans la porte conducteur (incluant un parapluie)

Cargo-éléments et jeu de filets dans le coffre

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants rabattables

Climatisation bi-zone

Clignotants arrière à défilement

Apple CarPlay sans fil

Accès mains-libres

GPS 8 pouces couleur tactile avec cartographie Europe de l'Ouest

Lane Assistant : assistant de maintien dans la voie

Capteurs de pluie et de luminosité

Reconnaissance automatiques des panneaux de signalisation

Radars de stationnement avant et arrière

Vitres et lunette arrière surteintées

Business (en plus d’Ambition) :

Caméra de recul

Projecteurs Matrix LED

Régulateur adaptatif

Détecteurs d’angles morts

Style (en plus d’Ambition) :

Caméra de recul

Régulateur de vitesse adaptatif

Digital Cockpit

Rétroviseurs extérieurs à mémoire

Gestion intelligente des feux de route (Automatic Light Assist)

Sellerie cuir/Suède

Hayon mains-libres

Jantes alliage 18 pouces "ELBRUS" (235/55 R18)

Détecteurs d’angles morts

Siège conducteur à réglage électrique et à mémoire avec réglage lombaire électrique

Sièges avant chauffants

Matrix LED

Stores pare-soleil manuels pour les vitres arrière

Volant chauffant en cuir

Palettes au volant

Sportline (en plus d’Ambition) :

Caméra de recul

Digital Cockpit

Pédalier aluminium

Driving Mode Select

Sellerie cuir/Alcantara

Sièges avant chauffants

Rangement sous le siège passager

Jantes alliage 19 pouces "TRIGLAV" anthracites (235/50)

Régulateur de vitesse adaptatif

Sorties d'échappement visibles

Matrix LED

Rétroviseurs extérieurs électriques à mémoire

Siège conducteur à réglage électrique (dont lombaire) à mémoire

Volant Sport Multifonctions 3 branches chauffant avec palettes

Laurin & Klement (en plus de Style) :

Climatisation tri-zone

Sellerie cuir avec logo L&K

Direction assistée progressive

Sièges avant ventilés

Recharge par induction du téléphone

Siège passager à réglage électrique, à mémoire côté conducteur

Driving Mode Select + Bouton Off Road sur transmissions 4x4

Système audio Canton

Jantes alliage 19 pouces "SIRIUS" anthracites

Toit panoramique ouvrant électrique en verre

Pédalier aluminium

Vision 360°

Roue de secours temporaire

RS (en plus de Sportline) :